高雄燈會首日吸引30萬人潮 下月將有2天加碼送提燈

2023高雄蓮潭燈會昨晚開幕，第一天就吸引30萬人潮。高市觀光局指出，今晚起明華園歌仔戲、掌中戲、傀儡戲及皮影戲等傳統文化展演將在廟埕陸續登場，2月4日及2月5日下午加碼送兔年提燈。

高雄燈會首次從愛河移師至左營蓮池潭，為讓國內外遊客體驗滿滿台灣味，觀光局邀請「明華園天字戲劇團」、「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」等民俗技藝團輪番在廟埕廣場展演。

今晚（1月27日）7點，明華園天字戲劇團將在左營孔廟櫺星門廣場展演，1月28日高雄皮影戲劇團，1月29日錦五洲掌中劇團，2月4日東華皮影劇團、天宏園掌中劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團，2月5日永興樂皮影劇團、金鷹閣電視木偶劇團。

除上述團體外，無形文化資產保存者「呂柏達涼傘團」及「地嶽殿吉勝堂八家將」也應邀演出。觀光局指出，呂柏達涼傘團可獨立形成陣頭或作為神明廟會迎賓陣勢，替神明遮天驅穢、除凶；地嶽殿吉勝堂八家將保有獨創的四星陣法、板批式雙龍拜塔與牛角家將帽。「舊城十二婆姐陣」是由在地女性志工組成，內門「振宗藝術團」帶來電音三太子，「高雄兩廣龍獅戰鼓團」展演獅陣等各式藝陣。