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澎湖元宵乞龜習俗 大小米包龜亮相吸睛

中央社／ 澎湖縣27日電

元宵節腳步近，元宵乞龜是澎湖元宵節慶傳統習俗，其中最大的湖西龍門觀音宮3萬1000斤米包龜今天亮相，古老的澎湖天后宮由慧洋海運總裁藍俊昇夫婦敬獻8800斤也在今天完成點睛，都是吸睛焦點。

龍門觀音宮管委會表示，觀音宮元宵節乞龜習俗在10年前首度提供4000斤米包龜，今年已成長至3萬1000斤，已在觀音宮前廣場疊砌而成，是澎湖各宮廟元宵乞龜活動中最大的一隻，並開放供民眾乞求。

國定古蹟「澎湖天后宮」，今年再度由慧洋海運總裁藍俊昇夫婦敬獻一隻重達8800斤米包龜，以歡慶元宵，藍俊昇夫婦今天開光點睛，元宵過後將全數捐贈給縣內的弱勢團體。

澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟有如小過年般都有傳統的乞龜等活動，每年在元宵節，除了大米包龜外、還有390兩黃金龜、大小肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、巧克力龜、金錢龜等各式各樣的龜品，在元宵節中供民眾來乞求，各宮廟很熱鬧。

元宵節 澎湖 天后宮

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