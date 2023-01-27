農曆春節金門鳥會帶民眾觀鳥尋獺 親子大呼好好玩

今年的農曆春節假期長達10天，金門縣野鳥學會昨天特別舉辦觀鳥巡獺活動，帶領20多位民眾，在慈湖觀鳥尋獺，一探生物世界的奧秘，參與民眾看到豐富的動物生態，都直呼好好玩。

在金門縣野鳥學會莊西進、許永面、楊宏龍、許勇為及薛憶雯等多位講師共同帶領下，20多位民眾度過了一天有趣的生態之旅，金門縣野鳥學會理事長莊西進也為大家揭開鳥類與水獺的秘密檔案。

鳥會表示，冬天的慈湖，有魚塭裡三五成群的花嘴鴨、小水鴨、紅冠雞、白冠雞，有剛看到不一會便潛入水裡的小鷿鷉，有魚塭旁樹叢上的蒼鷺、夜鷺等鷺科鳥類，樹灌叢中穿過的褐翅鴉鵑，還有在天空中飛的小雨燕、赤腰燕，遠望慈湖裡的羅紋鴨、魚鷹、冠鷿鷈鷉、鳳頭潛鴨，常成人字形隊伍飛行出海的鸕鶿，及那踩著紅色高蹺的高蹺鴴、反嘴鴴等。

鳥會人員說，春節裡早起賞鳥的辛苦，被這些豐富多樣的鳥種、鳥況一掃而空，讓人賞著鳥，嘴角不自覺慢慢上揚，觀察鳥類的樣貌，認識其特色，了解鳥類行為，心情真是十分愉悅。

豐富的慈湖生態，除了有豐富的候鳥，還有多處的魚塭及水道，讓此成為水獺熱點之一。鳥會講師介紹說，水獺目前在此生活得不錯，還指著水獺的排遺，也就是水獺的便便，來說明水獺的生活狀況。像從其排遺的數量、新鮮程度，觀察水獺可能的活動情形、身體概略狀況、最近吃得好不好等。學員們聽著排遺的故事，也越來越了解水獺生活。