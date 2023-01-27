農曆春節金門鳥會帶民眾觀鳥尋獺 親子大呼好好玩
今年的農曆春節假期長達10天，金門縣野鳥學會昨天特別舉辦觀鳥巡獺活動，帶領20多位民眾，在慈湖觀鳥尋獺，一探生物世界的奧秘，參與民眾看到豐富的動物生態，都直呼好好玩。
在金門縣野鳥學會莊西進、許永面、楊宏龍、許勇為及薛憶雯等多位講師共同帶領下，20多位民眾度過了一天有趣的生態之旅，金門縣野鳥學會理事長莊西進也為大家揭開鳥類與水獺的秘密檔案。
鳥會表示，冬天的慈湖，有魚塭裡三五成群的花嘴鴨、小水鴨、紅冠雞、白冠雞，有剛看到不一會便潛入水裡的小鷿鷉，有魚塭旁樹叢上的蒼鷺、夜鷺等鷺科鳥類，樹灌叢中穿過的褐翅鴉鵑，還有在天空中飛的小雨燕、赤腰燕，遠望慈湖裡的羅紋鴨、魚鷹、冠鷿鷈鷉、鳳頭潛鴨，常成人字形隊伍飛行出海的鸕鶿，及那踩著紅色高蹺的高蹺鴴、反嘴鴴等。
鳥會人員說，春節裡早起賞鳥的辛苦，被這些豐富多樣的鳥種、鳥況一掃而空，讓人賞著鳥，嘴角不自覺慢慢上揚，觀察鳥類的樣貌，認識其特色，了解鳥類行為，心情真是十分愉悅。
豐富的慈湖生態，除了有豐富的候鳥，還有多處的魚塭及水道，讓此成為水獺熱點之一。鳥會講師介紹說，水獺目前在此生活得不錯，還指著水獺的排遺，也就是水獺的便便，來說明水獺的生活狀況。像從其排遺的數量、新鮮程度，觀察水獺可能的活動情形、身體概略狀況、最近吃得好不好等。學員們聽著排遺的故事，也越來越了解水獺生活。
活動最後並有獎徵答，學員帶著由陳王時老師贈送縣鳥會的金門奇緣精美桌曆等解說品回家。
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