「不入閣、不入黨」是為何？ 潘孟安過年樂享鄉下閒逸時光

蔡英文總統今天正式宣布由前副總統陳建仁接任閣揆，被喻為「民進黨中生代四公子」的鄭文燦、林右昌傳出將任副閣揆和內政部長，林佳龍則接總統府秘書長，唯獨屏東縣前縣長潘孟安未入閣、入黨；潘孟安農曆連假期間都待在屏東車城老家，享受母子親情時光、當廟宇志工、整理舊物、臉書發心情文，為即將發表的新書「紅色鋼鐵人」做準備。

四度獲得遠見雜誌五星首長的潘孟安，卸任前即傳出是熱門的入閣人選，他都否認入閣傳言，卸任後為投入民進黨主席補選的副總統賴清德輔選，屏東、台北兩頭跑，鮮少公開露面，陳建仁點頭銜命組閣後，傳出潘有望接任內政部長，潘孟安即低調表示，沒有任何規畫，大部分時間都在屏東陪伴家人。據了解，潘孟安卸任後堅持「不入閣、不入黨」，主動與蔡英文保持一定距離，好為戰友賴清德競逐大位輔選。

潘孟安連假期間都在老家，接連在臉書發了多篇心情文，除夕日提及，怪了，離開工作崗位已經滿月，成天依舊是忙忙忙，「不是沒上班了，到底在忙些什麼？」連阿母和姪女忍不住嘟囔，他反射的回應一句，人在江湖身不由己，但認真想想，除了老友聚會、搬家、庶務，好像沒做什麼特別值得掛齒的事，最迷人的一件是，就是不必起早趕行程。

他說，脫離團進團出、照表操課的生活，重拾久違的自由之身，卻像是巴夫洛夫制約理論的狗，多年養成的作息和習慣，一時半刻還調整不回來，明明列了好多想做的事，推進的速度極慢，面對久違的空白，竟會有點慌、有點焦慮、有點不知所措；這陣子整理生活雜物，難的不是打包而是取捨，一禎禎合照、一張張卡片、一箱箱書、一件件手作紀念品，在斷捨離的過程，反芻過去種種，他學習捨棄外在形式，珍藏那些記憶裡的珍貴。

他說，於是，從簡單的步驟開始調整，過去總是一杯黑咖啡當早餐，現在以早午餐開始一天，自己訂高鐵票自己取票，然後穿著牛仔褲，套件襯衫就出門，同時找出用手機捕捉生活中有感瞬間的手感，感覺從前那個闖商的自己一點一滴地回來了。