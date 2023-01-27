影／麥森水晶雕刻大師來台獻藝 高雄另類走春首選

2023開春，德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄統一夢時代獻技，國人有機會近距離一窺水晶雕刻的精湛工藝，親炙水晶世界的藝術之美。

德國麥森水晶以厚實的美學素養著稱，旗下滋養出一群神乎其技的工藝職人，不斷珍開創水晶藝術的饗宴，今年應邀來台舉辦特展的路茲．賀夫從事水晶雕刻逾40年，是麥森水晶的靈魂人物，他精妙的雕工，觸動全球水晶藝術愛好者爭相珍藏，以擁有一款大師認證的M標記水晶作品為傲。

德國麥森水晶台灣總代理國裕企業今年力邀路茲．賀夫來台舉辦麥森水晶雕刻巡迴展，高雄場今、明兩天在漢神百貨六樓麥森專櫃登場，29日至31日轉赴統一時代展出，路茲．賀夫將現場展示無與倫比的水晶雕琢功力，引領國人一探水晶藝術之美。

國裕表示，路茲．賀夫擅長雕琢人物花鳥，開春這檔巡迴展在「水晶盅與水晶盤」系列，滿布波斯菊、薔薇等琳瑯滿目的水晶雕花，讓餐盤也仿如富麗的花壇。「花瓶系列」，鳶尾花、鬱金香則在精巧繁複水晶雕工下展開水晶藝術的玄妙，而「杯具系列」，每款水晶杯似都化為水晶音符，在杯觥交錯間化為歌詠友誼的樂章。