快訊

開壓歲錢專戶存基金 陪孩子學操盤和聰明消費

日本數百間學校收炸彈威脅！嫌犯揚言放「逾330個炸彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／麥森水晶雕刻大師來台獻藝 高雄另類走春首選

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2023開春，德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄夢時代獻技，國人有機會近距離一窺水晶雕刻的精湛工藝。記者王昭月／攝影
2023開春，德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄夢時代獻技，國人有機會近距離一窺水晶雕刻的精湛工藝。記者王昭月／攝影

2023開春，德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄統一夢時代獻技，國人有機會近距離一窺水晶雕刻的精湛工藝，親炙水晶世界的藝術之美。

德國麥森水晶以厚實的美學素養著稱，旗下滋養出一群神乎其技的工藝職人，不斷珍開創水晶藝術的饗宴，今年應邀來台舉辦特展的路茲．賀夫從事水晶雕刻逾40年，是麥森水晶的靈魂人物，他精妙的雕工，觸動全球水晶藝術愛好者爭相珍藏，以擁有一款大師認證的M標記水晶作品為傲。

德國麥森水晶台灣總代理國裕企業今年力邀路茲．賀夫來台舉辦麥森水晶雕刻巡迴展，高雄場今、明兩天在漢神百貨六樓麥森專櫃登場，29日至31日轉赴統一時代展出，路茲．賀夫將現場展示無與倫比的水晶雕琢功力，引領國人一探水晶藝術之美。

國裕表示，路茲．賀夫擅長雕琢人物花鳥，開春這檔巡迴展在「水晶盅與水晶盤」系列，滿布波斯菊、薔薇等琳瑯滿目的水晶雕花，讓餐盤也仿如富麗的花壇。「花瓶系列」，鳶尾花、鬱金香則在精巧繁複水晶雕工下展開水晶藝術的玄妙，而「杯具系列」，每款水晶杯似都化為水晶音符，在杯觥交錯間化為歌詠友誼的樂章。

「三重套色的的水晶雕刻作品，更是引人入勝」，國裕透露，路茲．賀夫的特展一扺高雄，即有建築業人士搶先收藏。

德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄夢時代獻技。記者王昭月／攝影
德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄夢時代獻技。記者王昭月／攝影
德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台獻藝，這件雕有蘭花的三重套色花瓶，已獲建築業珍藏。記者王昭月／攝影
德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台獻藝，這件雕有蘭花的三重套色花瓶，已獲建築業珍藏。記者王昭月／攝影

德國 鬱金香

延伸閱讀

高雄警攔問大叔 他連說3次「沒喝」一測GG了

過年返鄉高雄愛車疑遭竊 警陪他在這裡找到了

PLG／照著劇本一步一步加入鋼鐵人 林書豪：高雄我來了

高雄眷村民宿春節一房難求 兔年走春高雄賞燈新選擇

相關新聞

影／麥森水晶雕刻大師來台獻藝 高雄另類走春首選

2023開春，德國水晶雕刻大師路茲・賀夫應邀來台，今起接連在高雄漢神百貨及高雄統一夢時代獻技，國人有機會近距離一窺水晶雕...

屏東燈節FOCASA福爾摩沙馬戲團 表演藝術融入工業遺址

屏東燈節精彩一波波，除璀璨燈飾，屏東縣政府春節期間在縣民公園及勝利星村燈區規畫一系列以馬戲與街頭藝術為主題的展演活動，1...

春節連假 高市捷運、輕軌人次創新高

北部天冷，民眾往南部跑，春節連假高市公共運輸運量回溫，搭乘捷運、輕軌人次皆創疫情以來3年新高，旗鼓渡輪航線每日均載量也創...

高雄燈會蓮池潭登場 首日湧30萬人次

高雄燈會今年首度移師蓮池潭、昨晚開幕，市長陳其邁偕民代一起點亮水上動態主燈「光舞蓮潭」，宣布為期11天燈會展演啟動，但蓮...

麟洛巡男丁懸鳳燈 王爺奶奶為童祈福

屏東縣九如鄉三山國王廟建廟逾200年，每逢農曆春節都辦王爺奶奶回娘家活動為孩童祈福，今年初五、六在麟洛鄉鄭成功廟，辦巡男...

影／高雄蓮潭燈會今晚揭幕 陳其邁邀民眾吃飽來賞燈

高雄燈會今年首度移師蓮潭池昨晚開幕，觀光局預估湧入30萬人。高雄市長陳其邁偕民代一起點亮水上動態主燈「光舞蓮潭」，為期1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。