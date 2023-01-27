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屏東燈節FOCASA福爾摩沙馬戲團 表演藝術融入工業遺址

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節1月27大年初六、1月28日大年初七邀請FOCASA福爾摩沙馬戲團，在縣民公園地坑旁演出，表演藝術融入工業遺址，讓場域充滿再生新魅力。圖／屏東縣府提供
屏東燈節1月27大年初六、1月28日大年初七邀請FOCASA福爾摩沙馬戲團，在縣民公園地坑旁演出，表演藝術融入工業遺址，讓場域充滿再生新魅力。圖／屏東縣府提供

屏東燈節精彩一波波，除璀璨燈飾，屏東縣政府春節期間在縣民公園及勝利星村燈區規畫一系列以馬戲與街頭藝術為主題的展演活動，1月27大年初六、1月28日大年初七邀請FOCASA福爾摩沙馬戲團，在縣民公園地坑旁演出，表演藝術融入工業遺址，讓場域充滿再生新魅力。

縣府傳播暨國際事務處指出，「FOCASA」是「FOCA + CASA」結合而成的字詞，「CASA」在拉丁文代表「家」的意思，馬戲篷之於馬戲團的意義，也是家的概念。春節期間屏東燈節預計湧入大量人潮及返鄉遊子，安排FOCASA福爾摩沙馬戲團表演，有歡迎返家，並從原本一天演出加碼至二天，希望民眾一同感受家鄉的美好，體驗感動。

縣府指出，FOCASA福爾摩沙馬戲團帶來「FOCASA Mini」主題秀，包含馬戲工作坊、互動小品演出、高蹺踩街與馬戲主秀等，於1月27日大年初六、1月28日大年初七下午2時至5時在縣民公園登場，打破劇場的框架，「馬戲」走入生活。

主秀「馬戲派對」的靈感來自好萊塢電影「大娛樂家」，表演舞台以貨櫃屋為主要結構，搭上馬戲篷，突破一般演出舞台的形式，經典馬戲技法例如大環、空環、疊羅漢及雜耍等，絕對讓人大開眼界。主秀結束後，民眾還可以隨著高蹺遊行至主燈「南境之光」欣賞燈光秀，歡樂派對般的表演，搭配風趣的爵士樂，陪伴大家歡喜過新年。

屏東燈節相關活動訊息，可關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或至屏東縣政府官網查詢。

屏東縣政府 春節

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