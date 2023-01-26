影／高雄蓮潭燈會今晚揭幕 陳其邁邀民眾吃飽來賞燈

高雄燈會今年首度移師蓮潭池昨晚開幕，觀光局預估湧入30萬人。高雄市長陳其邁偕民代一起點亮水上動態主燈「光舞蓮潭」，為期11天的燈會正式啟動。點燈前陳其邁僅簡短致詞不到一分鐘，快節奏致詞就怕耽擱民眾賞燈興致，「我知道今天大家是來看燈不是看市長，祝福大家福兔迎祥、一切平安順利。」

陳其邁說，「今天是大年初幾？」眾人回「初五」，陳其邁接著說，過年期間，吃完飯要多運動來賞燈剛好，搭台鐵、高鐵、走路等最方便。

燈會開幕亮點是動態主燈「光舞蓮潭」的6分鐘燈光秀，不少民眾早早就在潭邊卡位，就為了一賭璀璨燈光。蓮池潭周邊寺廟林立，燈光秀運用光雕雷射串連龍虎塔、春秋閣五里亭和玄天上帝神像，結合古典配樂，民眾直呼「今年的燈會很有味道！」市府更準備煙火秀讓現場民眾驚喜連連。