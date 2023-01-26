高雄蓮潭燈會今開幕 周邊空地塞滿機車

今天大年初五，高雄蓮潭燈會今晚開幕，市長陳其邁稍後將揭開序幕，水上動態主燈「光舞蓮潭」點亮蓮池潭畔。高雄燈會長年都在愛河舉辦，這次首度移師蓮池潭，但周邊停車空間少，交通是最大考驗。市府祭出交通管制、接駁車、機車臨時停車場等措施，但仍有大量機車違停在周邊空地、人行道。

高雄燈會從今起至2月5日，為期11天的展演期間對蓮池潭周邊交通是考驗。周邊道路包括蓮潭路、環潭路、新庄仔路等路段，從下午5點至晚上11點實施交管，設置環潭徒步區。但過年期間走春民眾汽機車違停狀況多，交通局表示，燈會期間有交通管制，加上巡邏取締維持交通動線，也請民眾多加配合。

今天開幕首日也發放兔年小提燈，現場湧入大量賞燈、排隊民眾。雖交通局有規畫接駁車、機車臨時停車場等，但大量機車仍塞滿會場周邊空地、人行步道。不少民眾將機車停放在公園空地，整個空地儼然成為機車違停天堂。雖有人擔心違停是否不行，但因機車位一位難求，友人安慰說「沒關係啦，不要擋到別人就好。」