快訊

陳明通請辭 總統府證實：國安局長換蔡明彥 總統府秘書長敲定了

高盛點名4城恐重現2008房市崩盤 預警「政府接近倒債、美將陷衰退」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東熱博入園人次破百萬 主題彩稻發揮魅力持續吸睛

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東熱博入園人次破百萬，主題彩稻發揮魅力持續吸睛。圖／農業處提供
屏東熱博入園人次破百萬，主題彩稻發揮魅力持續吸睛。圖／農業處提供

春節連假進入倒數，屏東縣熱帶農業博覽會人潮持續升溫，開園第13天入園人數破百萬，花海看台入口處今迎來第100萬名遊客進場，農業處長鄭永裕送上禮品，歡迎民眾呼朋引伴到南台灣享受暖陽春遊熱博。

疫情趨緩旅遊潮復甦，邁入第8年的屏東熱博，今年配合生肖兔年主題，與「卡娜赫拉的小動物」合作，推出巨型彩繪稻田，發揮粉紅魅力成功吸引百萬遊客，來自台中市東勢區的魏姓民眾成為入園第100萬人，與同行友人和農業處長鄭永裕合影紀念，驚喜愉悅的好心情表露無遺。

「很開心！」當知道自己是第100萬名入園的遊客時，魏姓民眾興奮地跳躍歡呼，她說，往年都會專程來看彩繪稻田，不同主題令人期待，有趣又特別。

農業處指出，春節連假每日吸引10萬多名遊客入園參觀，初四單日更湧入超過20萬人次到訪，短短13天就達成破百萬遊客成績，卡娜赫拉的小動物粉紅魅力發揮驚人吸睛力，人潮更勝5年前與三麗鷗公司合作的Hello kitty彩稻田。

農業處表示，除了靜態展，還有豐富的動態舞台活動，包括2月5日的超人氣cosplay比賽、2月12日的農潮來襲街舞比賽等，邀請大家春節連假一起到屏東，開心迎兔年。

屏東熱博入園人次破百萬，主題彩稻發揮魅力持續吸睛。圖／農業處提供
屏東熱博入園人次破百萬，主題彩稻發揮魅力持續吸睛。圖／農業處提供

屏東縣 連假 春節 兔年

延伸閱讀

屏東熱博過年走春夯景點 年初四送卡娜赫拉新年紅包

影／屏東熱帶農業博覽會開幕 全台最大立體彩繪稻田開箱

屏東午仔魚全台48間農漁會超市促銷 年節推廣買2送1

寒害重創屏東縣蓮霧 今公告農業天災現金救助

相關新聞

高雄蓮潭燈會今開幕 周邊空地塞滿機車

今天大年初五，高雄蓮潭燈會今晚開幕，市長陳其邁稍後將揭開序幕，水上動態主燈「光舞蓮潭」點亮蓮池潭畔。高雄燈會長年都在愛河...

屏東熱博入園人次破百萬 主題彩稻發揮魅力持續吸睛

春節連假進入倒數，屏東縣熱帶農業博覽會人潮持續升溫，開園第13天入園人數破百萬，花海看台入口處今迎來第100萬名遊客進場...

燕巢公園泥火山遊戲籠成亮點 孩童驚呼「立體城堡」

高雄燕巢區南燕公園融入在地特色，打造泥火山意象遊樂設施，1月19日整修完工啟用，除兒童遊戲區，也規畫成人健體設施，吸引大...

年假南部天氣晴 高雄捷運、輕軌運量創紀錄

今年春節連假高市公共運輸運量回溫，捷運、輕軌、渡輪等皆創疫情以來3年新高。高市交通局表示，旗鼓航線每日平均載運3.6萬人...

高市環保報案無假期 小年夜到初四處理231件公害陳情

高雄市環保局為民服務不打烊，春節連假期間出動240人次，24小時日夜輪值處理公害陳情案件及執行陳情熱點稽巡查工作，維護環...

佛光山走春祈福活動多 許願、敲鐘外加燈籠天幕打卡點

走訪寺廟祈福、沾喜氣，幾乎是國人年節必排行程。高雄佛光山大雄寶殿、接引大佛、大佛城，以及四大菩薩殿堂， 宏偉莊嚴，春節期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。