屏東熱博入園人次破百萬 主題彩稻發揮魅力持續吸睛

春節連假進入倒數，屏東縣熱帶農業博覽會人潮持續升溫，開園第13天入園人數破百萬，花海看台入口處今迎來第100萬名遊客進場，農業處長鄭永裕送上禮品，歡迎民眾呼朋引伴到南台灣享受暖陽春遊熱博。

疫情趨緩旅遊潮復甦，邁入第8年的屏東熱博，今年配合生肖兔年主題，與「卡娜赫拉的小動物」合作，推出巨型彩繪稻田，發揮粉紅魅力成功吸引百萬遊客，來自台中市東勢區的魏姓民眾成為入園第100萬人，與同行友人和農業處長鄭永裕合影紀念，驚喜愉悅的好心情表露無遺。

「很開心！」當知道自己是第100萬名入園的遊客時，魏姓民眾興奮地跳躍歡呼，她說，往年都會專程來看彩繪稻田，不同主題令人期待，有趣又特別。

農業處指出，春節連假每日吸引10萬多名遊客入園參觀，初四單日更湧入超過20萬人次到訪，短短13天就達成破百萬遊客成績，卡娜赫拉的小動物粉紅魅力發揮驚人吸睛力，人潮更勝5年前與三麗鷗公司合作的Hello kitty彩稻田。