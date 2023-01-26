兔年創新意！佛光山推出雲宇宙祈福

農曆春節期間，佛光山從即日起到2月19日止開設平安燈法會，並推出最新佛光雲宇宙春節版本，民眾可以用手機新增領取供燈、禮佛、線上祈福、祝禱新春等一系列春節任務，用戶隨時隨地都可以通過電腦或手機登錄，在任務的指引下漫遊佛光雲宇宙世界，通過虛實結合的多重祈福方式，為全球華人帶來最特別的新年祝福。

在背後推動佛光山科技化的網龍網絡公司宗教事業部總經理宓雄表示，今年佛光山舉辦的春節平安燈法會包含巨型鳳凰主燈、雙兔討巧、光照大千等一系列富麗堂皇的現場祈福活動，遊客可以收穫儀式滿滿的新春祈願，為傳承傳播信仰文化教育、傳統文化藝術開闢全新途徑，而且用戶可以通過「捏臉換裝」功能，打造屬於自己的虛擬人物，即時觀看佛光山展覽，隨時欣賞佛光山3D絕佳景色，不僅能參加靜坐、祈福、禮佛等佛教儀式，還能加入虛擬會議室和暢聊空間，無障礙溝通佛法，談經論道，暢所欲言。 佛光山推出最新佛光雲宇宙春節版本，民眾可以用手機漫遊佛光雲宇宙世界，通過虛實結合的多重祈福方式，為全球華人帶來最特別的新年祝福。圖／網龍網絡提供