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燕巢公園泥火山遊戲籠成亮點 孩童驚呼「立體城堡」

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄燕巢南燕公園主打「泥火山遊戲籠」，有孩童驚呼像立體城堡。圖／高雄市政府工務局提供
高雄燕巢南燕公園主打「泥火山遊戲籠」，有孩童驚呼像立體城堡。圖／高雄市政府工務局提供

高雄燕巢區南燕公園融入在地特色，打造泥火山意象遊樂設施，1月19日整修完工啟用，除兒童遊戲區，也規畫成人健體設施，吸引大人小孩前往，已成為在地居民不可或缺的休閒遊憩場所。

南燕公園曾歷經2年封閉，因原有遊樂設施老舊，具安全疑慮，加上罐頭設施空間規畫死板，高雄市政府開始推行「區區特色、處處共融」特色公園計畫後，2021年4月市府工務局養工處接手，從辦理公聽會開始，廣納多方意見，融入燕巢特殊泥火山地景，著手規畫新版南燕公園。

南燕公園位於燕巢區南燕三街，遊樂設施使用泥灰主題色，加以活潑黃色調點綴；另增照明設備、成人體健設施，打造呼應地方特色，且不分年齡同樂共享的在地遊戲空間。全場經檢驗符合兒童遊戲場設施安全管理規範，其中「泥火山遊戲籠」成為地方居民討論熱點，初開放就吸引許多孩童體驗。

工務局表示，南燕公園區分主遊戲區、共融鞦韆區及成人體健設施區。主遊戲區有大組泥火山遊戲籠，結合多功能使用性，含2組滑梯、攀爬網、平衡木、天梯、攀繩及踏樁等，孩童可以在波浪形內部空間穿梭，也能以多種方式進入遊戲籠；此外，共融鞦韆及成人體健設施也創造共融友善環境。

有孩童在泥火山遊戲籠鑽上鑽下，體驗各種方式穿梭其中，他說「遊戲籠就像立體城堡」；一名在旁看顧孩子玩踏樁的爸爸說，這組大型特色遊具真的很棒，孩子能在玩樂過程有多種肢體體驗，同時伴隨探索樂趣，自己等等要去體驗旁邊的成人體健設施。

工務局養工處補充，目前市府工務團隊正積極改造各地區公園，充滿地方特色，且兼具玩樂、休憩功能的特色遊戲場將越來越多，高市大小朋友都能在日常、假日休閒時間，前往公園自在玩耍。

家長帶孩童體驗南燕公園攀爬架。圖／高雄市政府工務局提供
家長帶孩童體驗南燕公園攀爬架。圖／高雄市政府工務局提供
泥火山遊戲籠有多個入口，2架滑梯，孩童能以不同方式穿梭遊戲籠。圖／高雄市政府工務局提供
泥火山遊戲籠有多個入口，2架滑梯，孩童能以不同方式穿梭遊戲籠。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園設施使用泥灰主色調，搭配明亮、活潑黃色系點綴。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園設施使用泥灰主色調，搭配明亮、活潑黃色系點綴。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園平衡木搭配攀爬架。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園平衡木搭配攀爬架。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園鞦韆區。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園鞦韆區。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園平衡木搭配攀爬架。圖／高雄市政府工務局提供
南燕公園平衡木搭配攀爬架。圖／高雄市政府工務局提供

泥火山 團隊

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