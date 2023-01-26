年假南部天氣晴 高雄捷運、輕軌運量創紀錄

今年春節連假高市公共運輸運量回溫，捷運、輕軌、渡輪等皆創疫情以來3年新高。高市交通局表示，旗鼓航線每日平均載運3.6萬人次，初三更達到5.1萬次。輕軌也創有史以來春節前4日最高運量，每天有4.7萬人次，初三更突破6萬人次。

高雄市輪船公司表示，旗鼓航線5艘渡輪，每5分鐘一班來回，從小年夜迄今每日平均載運人次逹到3.6萬人。大年初三載運更來到5.1萬人次，為近三年春節假期載運人次最高，渡輪搭乘人數已回到疫情前的盛況。

據交通局統計，連假前1日進入高雄市區車流量高達逾10萬輛次最多，交通局表示，連假前1天市區即湧現10萬輛次車流，較111年連假前1天成長約11%。從1月21日除夕至1月25日大年初四，平均每日進入高雄市區車流均較111年春節同期成長10%。大眾運輸渡輪、輕軌、捷運運量也倍增，期間各景點及市區交通大致順暢。

交通局指出，截止目前假期主要人車較多時段集中在1月24日大年初三、25日大年初四。主要景點以駁二、哈瑪星、旗津、蓮池潭、佛陀紀念館及旗美地區較熱門，景點停車場在中午12時過後均已滿場。另市區車多路段包括，如五福路、公園路、七賢路、翠華路、勝利路、台29、美濃高140及台28。

高捷公司統計，除夕至初三運量，輕軌部分每日4.7萬人次，較111年同期達1.3倍。捷運部分平均每日18.1萬人次，較111年同期9.5萬人次/日成長1.1倍。捷運在初三運量接近25萬人次，為近三年同期新高。返鄉旅遊人潮以及高雄氣候狀況良好，是輕軌與捷運運量倍增的主因。