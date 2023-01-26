高市環保報案無假期 小年夜到初四處理231件公害陳情

高雄市環保局為民服務不打烊，春節連假期間出動240人次，24小時日夜輪值處理公害陳情案件及執行陳情熱點稽巡查工作，維護環境及生活品質。從1月20日小年夜至25日初四，處理了231件噪音、空汙、廢棄物與環境衛生陳情案件。

環保局環境稽查科長王健州表示，春節期間市民環境公害案件陳情主要類別，為噪音汙染、異味汙染物及環境衛生。分析陳情內容噪音部分，主要為燃放爆竹煙火歡慶春節，或使用卡拉OK產生噪音等，影響周邊住家安寧；異味汙染部分則為春節期間祭拜焚燒紙錢，及餐廳油煙汙染等；環境衛生為街道髒亂及垃圾堆放等。

環保局統計，從1月20日小年夜至25日初四，接獲民眾檢舉的案子，噪音案件113件、空汙104件、廢棄物1件、環境衛生13件。過年期間工廠放假，案件以小型汙染案件為主。

環保局提醒各行各業於新年開工時，應遵守相關環保法規，對於製造環境汙染的行為會加強取締告發。環保局近年逐步優化稽查儀器或工具，包括環境智慧監控資訊系統及科技儀器進行環境稽查，如遇涉及行政刑法的汙染事件，將透過檢警環聯繫平台共同打擊環保犯罪案件，強化查處效率，有效消弭汙染情事。