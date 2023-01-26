佛光山走春祈福活動多 許願、敲鐘外加燈籠天幕打卡點

走訪寺廟祈福、沾喜氣，幾乎是國人年節必排行程。高雄佛光山大雄寶殿、接引大佛、大佛城，以及四大菩薩殿堂， 宏偉莊嚴，春節期間民眾多攜家帶眷上香、禮佛誦經、敲響平安鐘，也寫祈願卡祈求今年諸事順利。佛光山表示，安排祈福活動期能為民眾消解疫情苦悶，給予來年新的期盼。

巫家祖孫三代是彰化福山寺的信徒，這次年節走春，帶孩子造訪只在春節期間對外開放的大智殿。殿內供奉文殊菩薩，位於佛光山叢林學院男眾學部內部，許多學生、家長特地遠道而來，點上一盞智慧燈，祈願新的一年獲得文殊菩薩加持，增長智慧、學業進步。

來自台北祖孫三代一家人，第一次到佛光山，走進普賢殿，接待喝下佛光茶，聽聞殿堂陣陣梵唄聲，停留在棲霞禪苑前，殿內人員解說普賢殿牌匾旁大象是普賢菩薩坐騎，說起普賢菩薩行善造福不遺餘力的故事，祖孫家庭除了禮佛，也體悟「祈福之餘，更重要是在生活多行善」。

同樣來自台北的李慈修與家人，到地藏菩薩道場上香、點燈、叩鐘祈福。地藏菩薩是四大菩薩中唯一現僧相，發願「地獄不空，誓不成佛」，以僧貌濟度世人，民眾常前往祈求仁和安康。

許多民眾會來到大悲殿，殿內法師帶領誦經，再齊聲念誦星雲大師「新春祈願文」。大悲殿是觀音菩薩道場，也是佛光山最早的一座殿堂，位在佛光山叢林學院女眾學部。

大悲殿外丹墀設有平安鐘、美麗新視界（菩薩就在你身邊）、生命中的佛隊友（叢林列車）、這一站．幸福（祈願樹及祈願屋）、所求願滿等，5個互動及拍照打卡區，是民眾祈福熱點。

蔡欣鄃和弟弟蔡昊閾跟著爸媽和阿嬤，在大佛城抽法語，她許願世界和平。阿嬤說，雖然沒有常親近道場，但會讓孩子在台南參加冬令營，每年也帶他們走春禮佛，從小培養佛緣。

民眾聚集大雄寶殿，虔誠上香，將祈願卡掛上祈願樹，和掛滿紅色小卡的祈願樹打卡拍照。為敲響一記平安鐘聲，鐘前排隊隊伍長，但民眾都能耐心等候。