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高市勞工局協助青年整備求職 快參加青年職得好評計畫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局舉辦青年就業促進系列活動，協助整備求職技能。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局舉辦青年就業促進系列活動，協助整備求職技能。圖／高雄市勞工局提供

為協助青年整備求職技能，高雄市勞工局積極舉辦青年職場觀摩、履歷撰寫及模擬面試等系列活動，並透過「青年職得好評計畫」，由專業人員以心理測驗、牌卡等工具，協助失業青年了解自我，盤點個人就業優勢，順利突破職場關卡。

勞工局表示，大學就讀行政管理系的小潔（化名），畢業後擔任過展覽活動人員、獸醫院助理等短期性工作，深感工作能力不足，為增強個人職場競爭力，又報名參加繪圖軟體職訓課程，結訓後積極求職，但卻屢屢碰壁，造成小潔自信心低落，甚至對未來能否順利就業產生懷疑。

在對求職感到灰心徬徨時，小潔來到楠梓就業服務站諮商，向就服員吐露因不清楚個人興趣與工作優勢，對未來職涯感到迷茫。就服員評估後，運用「青年職得好評計畫」深度諮詢服務，以職業心理測驗協助小潔探尋職涯方向，了解個人工作特質與優勢，同時協助優化個人履歷及提升面試技巧，整備尋職技能。

小潔確立自己的優勢所在後，於履歷與面試關卡也有所突破，在短短的2個月內，小潔便成功錄取，目前於連鎖餐飲業擔任服務人員且穩定就業。小潔雖需於農曆年期間排班工作，但工作表現深受主管與顧客肯定，讓她在職場愈來愈有自信。

勞工局表示，依據行政院主計總處公布統計數據顯示，高雄市去年失業率為3.6%為六都最低，其中15至24歲的青年失業率為9.8%，也為六都最低；而去年下半年25至29歲青年失業率為5.5%，明顯較上半年7.1%下降。新的一年，歡迎15至29歲且失業期間連續達6個月以上的青年朋友，快來 ，將由專人提供深度諮詢服務，引領擬定階段性職涯規畫，完成個人專屬職涯履歷表，並陪伴突破重重尋職關卡；若穩定就業滿3個月，還有3萬元尋職就業獎勵金可以拿。

青年 失業

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