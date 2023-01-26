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高雄眷村民宿春節一房難求 兔年走春高雄賞燈新選擇

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
眷村點燈跳躍兔子。圖／高雄市文化局提供
眷村點燈跳躍兔子。圖／高雄市文化局提供

高雄左營建業與鳳山黃埔兩眷村聚落，新年期間展開「眷春抓兔趣」系列活動，邀國寶級藝術家洪根深為癸卯黑兔年繪製6款紅包袋；2月4、5日元宵時舉行揉眷村饅頭、吃酒釀湯圓、眷村手作等一系列眷村元宵活動。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄眷村是全國唯一發揚「住」概念的眷村，黃埔建業兩村共計擁有超過30家眷村民宿，讓民眾可以用體驗舊時光慢旅的好地方；加上配合高雄燈會點起跳躍的兔子花燈，高雄眷村懷舊氣息滿滿，從新春到元宵民宿間間都幾近客滿，詢問度破表一房難求。

「眷春抓兔趣」將持續到元宵節期間在黃埔與建業舉行，靈動的兔子燈散布在眷村的巷弄紅門間，讓人漫步其中逛著眷村小店與餐廳，住在眷村民宿中體驗屬眷村時光。左營建業在村內各處貼上屬於兔年的窗花，黃埔在工作站準備兔年春聯DIY的活動，讓民眾「左營找兔子窗花、黃埔DIY兔子春聯」享受眷村兔年時光，將窗花春聯拍照上傳後，就有機會獲得潑墨國寶藝術洪根深的限定新年紅包。

洪根深老師是台灣後現代水墨畫藝術家，本身也是建業新村的駐村藝術家。他以六句吉祥話創作六款水墨兔子畫作，其中「福兔迎祥」搭配兔子加官圖樣代表福氣祥瑞之氣，「鴻兔大展」以兔子畫圖取諧音鴻圖作為呼應，「兔飛猛進」兔子搭乘紙飛機翱翔天際進步之意，每款各展現兔子俏皮可愛姿態與新年吉祥寓意。

「眷春抓兔趣」系列活動跨春節期間，即日到初八黃埔提供定點導覽，讓大家可以更了解眷村的過去小故事，元宵節更加碼特別企畫讓大家到眷村吃湯圓、做饅頭，黃埔村民自辦「黃埔元宵季」，邀請大家一同到高雄眷村串門子。詳細訊息可上官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」與官網https://khvillages.khcc.gov.tw/。

國寶級藝術家洪根深手繪六款福兔紅包。圖／高雄市文化局提供
國寶級藝術家洪根深手繪六款福兔紅包。圖／高雄市文化局提供
春節到高雄眷村走春的民眾，非常開心！圖／高雄市文化局提供
春節到高雄眷村走春的民眾，非常開心！圖／高雄市文化局提供
鳳山黃埔眷村春聯DIY活動。圖／高雄市文化局提供
鳳山黃埔眷村春聯DIY活動。圖／高雄市文化局提供

眷村 元宵節 兔年

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