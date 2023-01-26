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錯過再等3年！屏東麟洛「巡男丁懸鳳燈」王爺奶奶為童祈福
超過200歷史的屏東縣九如鄉三山國王廟，農曆春節都會舉辦王爺奶奶回娘家文化系列活動，今年初五、六在麟洛鄉鄭成功廟舉行巡男丁懸鳳燈平安遶境，屏東縣長周春米、立委鍾佳濱與廟方共同巡庄，為孩童祈福保佑健康平安順遂。
住在麟洛鄉本名徐秀桃的王爺奶奶，與九如鄉三山國王廟大王爺譜出人神戀，聯姻化解閩客衝突，而沿襲百年的王爺奶奶回娘家系列活動，則成為屏東縣珍貴的文化資產，地方民俗宗教信仰盛事，未來將改為三年一科。
一早轎班不畏寒流低溫在鑼鼓聲中出發，縣長周春米陪同王爺奶奶、立委鍾佳濱與大爺王一起巡境麟洛鄉，依照古禮舉辦巡男丁懸鳳燈平安遶境活動，鑾轎來到新生兒家戶前停下，讓民眾參拜、進獻，並且讓新生兒撫摸轎子，保佑健康平安，場面相當溫馨。
麟洛鄉鄭成功廟主委黃展鵬表示，古時僅有巡男丁送新丁粄，後來才有懸鳳燈巡女嬰，在傳統祭典中彰顯男女性別平等，另會致贈小一號的「結衫帶」，把百元折成扇形掛在小朋友身上，象徵添福添壽，為孩子祈福。
屏東縣府指出，在巡男丁懸鳳燈活動前，有新生兒的家庭可向鄭成功廟方或麟洛鄉村幹事登記，報名參加活動，並在家中掛上燈籠，生男生會掛上黃色的龍燈，生女兒則會掛上紅色的鳳燈，轎班會依循路徑至各家戶前停留祈福，保佑孩童健康長大。
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