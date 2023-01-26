高捷黃線軌道統包工程完成評選 預計117年完工通車

高雄捷運黃線在去年3月核定，總工程經費逾1442億元，高市府陸續辦理招標發包，捷運局今表示，今年1月已完成YM01標軌道統包工程評選作業，朝民國117年完工通車目標前進，打造大高雄地區30分鐘生活圈。未來高雄將是全國首個在都會區坐擁空港、海港、高鐵、捷運和輕軌的城市。

捷運局去年8月完成黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程發包，黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經占高雄市鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，這6個行政區總人口約116萬人，占全市人口的41.8%。

黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，捷運局指出，路線可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集捷運路網，與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。

捷運局說，黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益。黃線加入營運可打造高雄市進入公共運輸為導向無縫運輸新階段，在行政院核定同意興建捷運黃線後，已陸續展開設計及工程採購，全力推動黃線建設及周邊開發。