快訊

會談場合國旗顏色順序搞錯！比利時總理發推特文向荷蘭總理致歉

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高捷黃線軌道統包工程完成評選 預計117年完工通車

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運黃線在去年3月核定，總工程經費逾1442億元。圖為黃線路線圖。圖／高市捷運工程局提供
高雄捷運黃線在去年3月核定，總工程經費逾1442億元。圖為黃線路線圖。圖／高市捷運工程局提供

高雄捷運黃線在去年3月核定，總工程經費逾1442億元，高市府陸續辦理招標發包，捷運局今表示，今年1月已完成YM01標軌道統包工程評選作業，朝民國117年完工通車目標前進，打造大高雄地區30分鐘生活圈。未來高雄將是全國首個在都會區坐擁空港、海港、高鐵、捷運和輕軌的城市。

捷運局去年8月完成黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程發包，黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經占高雄市鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，這6個行政區總人口約116萬人，占全市人口的41.8%。

黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，捷運局指出，路線可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集捷運路網，與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。

捷運局說，黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益。黃線加入營運可打造高雄市進入公共運輸為導向無縫運輸新階段，在行政院核定同意興建捷運黃線後，已陸續展開設計及工程採購，全力推動黃線建設及周邊開發。

捷運 公共運輸 輕軌

延伸閱讀

影／手扶梯擋道引糾紛 捷運昆陽站旅客爆粗口險釀全武行

走失柴柴遇上高捷警變「一日警犬」呆萌模樣超吸睛

春節長假+好天氣 高雄捷運輕軌運量創新高

金山磺溪四十號橋通車 返鄉走春民眾更便利

相關新聞

高雄蓮潭燈會今開幕 好吃好玩交通全攻略曝光

今天是大年初五，2023高雄蓮潭燈會將於今晚開幕，市長陳其邁將到場點亮蓮池潭。市府一早先搶先釋出燈會動態主視覺影片，色彩...

高捷黃線軌道統包工程完成評選 預計117年完工通車

高雄捷運黃線在去年3月核定，總工程經費逾1442億元，高市府陸續辦理招標發包，捷運局今表示，今年1月已完成YM01標軌道...

錯過再等3年！屏東麟洛「巡男丁懸鳳燈」王爺奶奶為童祈福

超過200歷史的屏東縣九如鄉三山國王廟，農曆春節都會舉辦王爺奶奶回娘家文化系列活動，今年初五、六在麟洛鄉鄭成功廟舉行巡男...

高雄眷村民宿春節一房難求 兔年走春高雄賞燈新選擇

高雄左營建業與鳳山黃埔兩眷村聚落，新年期間展開「眷春抓兔趣」系列活動，邀國寶級藝術家洪根深為癸卯黑兔年繪製6款紅包袋；2...

不一樣的過年！香港年宵在高雄 在台港人齊聚過年

香港「年味」是什麼？高雄市政府和台灣香港協會合作，將充滿香港過年味的「香港年宵」搬到高雄，不只有美食還有工作坊，為期3天...

澎湖林務所推花海公園 邀中小學生為藝術裝置上色

澎湖林務所今年再度推出花海公園，供民眾春節期間走春賞花，今年為了響應兔年主題，設置了兔型裝置，並邀請馬公國中美術班、中正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。