不一樣的過年！香港年宵在高雄 在台港人齊聚過年

香港「年味」是什麼？高雄市政府和台灣香港協會合作，將充滿香港過年味的「香港年宵」搬到高雄，不只有美食還有工作坊，為期3天活動今天落幕，高雄市行政暨國際處也在活動終點宣布將繼續與在台港人合作，深化台港文化交流。

「2023香港年宵在高雄─香港文化藝墟」一連3天在衛武營WeR藝術村登場。不只有香港風格的音樂、藝文展演及工作坊，更號召近30攤來自全台各地的港人店家齊聚高雄，共同參與年宵的特色市集。

高雄市政府行國處長張硯卿表示，這次是市政府首次與台灣香港協會合作，未來也將繼續秉持關心香港、支持港人的態度，積極協助港人在台的生活。」

身為活動發起人之一，在高雄生活的香港人James指出，籌備過程最感動的是，不只在高雄開業的港人店家響應號召、大力支持，選擇過年期間不開店也要參與活動，甚至有遠從台北、新北來設攤的在台港人，希望未來有更多以香港為主題的活動。

來自台北的Leos參與特色市集，首次在高雄擺攤的他，大讚南部人很熱情，來自桃園的Joanne則肯定音樂表演吸引更多人潮、帶動買氣。來自宜蘭的阿康指出，年宵活動讓在台港人聚首，是很難得的機會，期待下一次能繼續參與。