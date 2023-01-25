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一碗豆花撐起一個家 台南榕樹下溫暖的客家故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
邱財源在台南市東區崇學路和崇明路口的大榕樹下擺攤賣豆花，撐起一個家。 圖／南市客委會提供
邱財源在台南市東區崇學路和崇明路口的大榕樹下擺攤賣豆花，撐起一個家。 圖／南市客委會提供

大年初四是許多商家迎財神的日子，台南市政府客家事務委員會今天介紹「一碗豆花撐起一個家」的故事，東區的「邱爸爸傳統豆花」，看似平凡的一碗豆花，背後卻蘊含著客家堅毅不拔的精神，邱財源努力用雙手撐起全庭。

南市客委會表示，台南市東區崇學路和崇明路口的大榕樹下，有一豆花攤車，口感綿密的豆花，嘗起來甜而不膩，非常適合下午時當點心，總令人忍不住吃完又再續一碗，這就是邱財源的豆花攤車的魔力。

如何製作美味的豆花？邱財源透露說，「不要害人」是他秉持的信念，因此從不放對人體有害的食品添加物，堅持自己製作不偷工減料，目的就是希望讓每名顧客吃得安心、吃得健康，即使製作過程會變得繁複許多，也做得歡喜。不論是利用天然石膏讓豆花凝固、調製黃豆及水量的比例、以及糖水和配料的熬煮等，他都親力親為，歷經無數次的嘗試與失敗後，才成功製作出口感綿密的豆花。

邱財源年輕時，曾於營建署重機隊從事機械相關工作，但遇上遣散潮和幾次工作變故後，為了讓患有遺傳性疾病的妻子與小孩能夠得到妥善的醫療照護，決定經營豆花攤車，辛苦支撐起家計。所以當享用一碗「邱爸爸傳統豆花」，也可以細細體會「邱爸爸」對家人無私的付出和承擔。

父母親皆為屏東縣麟洛鄉客家人的邱財源，謹記著爸媽從小教導他客家硬頸精神，即使生活並不容易，卻從不輕言放棄或怨懟。他感謝著每次遇到困難時出現的貴人，也對來尋求豆花作法的人傳達「自己只要釣竿不要魚的態度」。雖然近期身體微恙，但仍然每天早起做豆花、擺好攤車，用心以待前來的顧客。營業時間每日下午3點至售完為止。

邱財源在台南市東區崇學路和崇明路口的大榕樹下擺攤賣豆花，撐起一個家。 圖／南市客委會提供
邱財源在台南市東區崇學路和崇明路口的大榕樹下擺攤賣豆花，撐起一個家。 圖／南市客委會提供

爸爸 台南

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