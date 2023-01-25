屏東萬年濕地生態多樣 二級保育水鳥水雉現蹤

屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、面積近30公頃濕地群，除有效淨化水質，生態保育日見成效，生物多樣性有二級保育動物水雉現蹤，萬年濕地群正在申請國家級重要濕地中。

屏東縣環保局表示，萬年濕地群包含黃金1、2期、圳寮1、2期及海豐1、2期等6處濕地，占地約30公頃，濕地除了有效淨化水質，讓下游萬年溪有乾淨水質外，濕地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸、翠鳥等，還有二級珍貴稀有的保育類動物水雉現蹤，初步調查有逾60隻。

早期的萬年溪受到工業與畜牧廢水污染，變成受人遺棄的黑水溝，屏東縣政府自民國98年起完成人工濕地的設置，每年生化需氧量可去除600噸以上、懸浮固體可達680噸以上，6處濕地每日淨化後水質可挹注萬年溪2萬7000噸以上。

環保局指出，萬年濕地群的海豐濕地在去年8月通過環保署環境教育場域認證，提升屏東縣環境教育量能，也多次舉辦生態探訪賞鳥活動，透過賞鳥專家指導下，讓環教場域寓教於樂。

萬年濕地群除了淨化污水、防洪、減碳及遊憩景觀的功能外，還可以孕育生物多樣性及提供環境教育的功能。環保局指出，目前海豐濕地已通過環境教育場域認證外，萬年濕地群也申請國家級重要濕地中，有望成為 台灣近10年來被列為國家級的人工濕地。