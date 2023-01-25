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鼓山區公園新遊具亮相 穿梭「樹林」像當泰山

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供

台灣獼猴是高雄壽山「特產」，高雄市政府工務局在鄰近壽山的九如公園，利用「鼓山獼猴」當意象，打造獼猴樹屋遊戲籠，遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴，今新完工的遊戲場終於亮相，成為一處極富地方特色的遊戲場域。

高雄市工務局表示，九如公園位於鼓山區九如四路及新疆路口，規畫設計階段時辦理公民參與活動以廣納多方意見，最後選定「鼓山獼猴」的生態為意象，遊具經檢驗後，符合兒童遊戲場設施安全管理規範。

九如公園經過改造後以分齡分區重新設計，分成主遊戲區、共融鞦韆區及成人體健區。遊戲區以獼猴行為及習性作為元素，設計有獼猴樹屋遊戲籠，具有多功能性，可經由如繩橋、爬架、天梯等各種使用設施搭配滑梯溜下。

遊戲籠壁上附有獼猴及樹樣式的造型板，打造出林間堡壘模樣，旁邊還有共融鞦韆、跳房子及體健設施營造友善共融空間。

最近九如公園遊戲區完工後亮相，小朋友穿梭其中，宛如壽山獼猴穿梭在樹林裡，來公園遊玩的黃小弟玩得不易樂乎，刺激的爬架和天梯，讓熱愛運動的他就像是森林中的泰山。另一名潘小妹則說，外面獼猴造型板好可愛，很像進入卡通世界的城堡。

養工處補充，在市府工務團隊打造下，各區好玩又有趣的特色遊戲場將越來越多，全市多區特色遊戲場正接續改造完成，讓大小朋友都可以在公園裡盡情地玩耍或休憩。

鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供
鼓山區的九如公園遊戲區仿效獼猴習性，穿梭其中宛如化身台灣獼猴與泰山。圖／高雄市政府工務局提供

台灣獼猴 高雄市

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