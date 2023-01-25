春節低溫來襲 高市社會局街友中心啟動關懷機制

中央氣象局發布低溫特報，受寒流影響，24日至26日清晨，高雄市有攝氏10度以下氣溫發生機率，高雄市社會局今天表示，社會局街友中心已啟動低溫關懷機制，加強嚴防低溫傷害。

高雄市社會局今天新聞稿表示，因應春節期間寒流來襲，高市街友中心除持續提供熱食及物資，也呼籲街友接受臨時收容避寒，春節1月20日至24日已發放熱食熱飲及保暖物資217人次，收容安置18人次。

社會局長謝琍琍說，三民及鳳山2處街友服務中心於年節期間皆有提供熱食及禦寒物品，並開設街友臨時安置服務，街友如有需求均可尋求協助。若市民發現街友有緊急安置或物資需求時，也可洽街友服務中心提供即時協助。

社會局並統計，自去年12月16日起加強街友低溫關懷服務，到今年1月19日止已提供熱飲、便當、保暖用品6374人次、臨時收容159人次。

此外，高雄市海洋局今天也因應低溫來襲，發布訊息呼籲養殖漁民啟動養殖魚塭防寒措施，如在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群、必要時規劃儘早採捕等，以維護養殖水產物安全。

海洋局指出，養殖用電是養殖漁民重要成本支出，低溫期間部分養殖漁民會透過加溫設備來增加魚池溫度，造成電費負擔，市府輔導申請養殖用電優惠，漁民只要向海洋局辦理農業動力用電證明文件後，用戶即可自行向台電申請用電減免。

海洋局長張漢雄說，面對寒流侵襲，養殖業者應確實做好防寒措施，並積極參與養殖漁業天然災害保險，若發生災情，可儘速向魚塭所在地區公所通報。