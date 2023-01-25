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高雄蓮潭燈會明天點燈 快來找最萌ㄇㄚˊ幾兔

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄蓮潭燈會將於1月26日登場，「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置亮相了。圖／高雄市政府觀光局提供
高雄蓮潭燈會將於1月26日登場，「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置亮相了。圖／高雄市政府觀光局提供

2023年高雄燈會即將在1月26日至2月5日登場，今年首度移師左營蓮池潭，陸上主燈「ㄇㄚˊ幾兔」也在今天亮相，18公尺高的ㄇㄚˊ幾兔，展開雙臂就像是在歡迎賞燈遊客，還有各類ㄇㄚˊ幾小兔穿梭燈區，高雄市觀光局邀請遊客來蓮潭找尋最萌「ㄇㄚˊ幾兔」。

「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI雪路，今年為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的「ㄇㄚˊ幾兔」作為燈會水陸主燈，一隻18公尺高的「萌兔隊長」ㄇㄚˊ幾，在蓮潭上高舉雙手，另一隻大型4公尺高，則慵懶趴睡在舊左營國中草地，水、陸不同的ㄇㄚˊ幾兔，一起療癒賞燈遊客。

去年台灣文博會活動，「ㄇㄚˊ幾兔」閃爍在愛河出海口，呆萌而憨實造成，成為高雄港人氣燈飾，今年YUKIJI雪路再度受邀參與蓮潭燈會，與高雄市觀光局會勘適合場地後，因地制宜重新繪畫「尋找ㄇㄚˊ幾兔」主題，如達摩ㄇㄚˊ幾、招財ㄇㄚˊ幾及恐龍ㄇㄚˊ幾小兔們，邀請賞燈民眾，一起在燈區尋找最萌ㄇㄚˊ幾兔。

高雄市觀光局表示，ㄇㄚˊ幾兔除了是本次燈會大使外，也是最萌隊長，包含她的好朋友「兔高高」、「高雄熊」、「歡喜鼠」、「咕咕雞」、「紅豬豬」、「LuLu（長頸鹿）」以及「獴弟弟（狐獴）」，幾個朋友藏身草地旁樹洞。

另外還有超人氣OPEN將、LOCK醬及小桃，以超可愛的造型，元氣滿滿地與大家歡度春節，邀請大家一起來參與燈會派對，在蓮池潭賣萌，迎接美好鴻兔大展年。

高雄市觀光局長高閔琳補充，萌度破表的「雄meet兔」小提燈也是今年燈會的一大亮點，以兒時紙娃娃為創意發想，結合高雄意象，可以隨心情搭配不同的衣服配件，搭配呆萌的笑臉，讓「雄meet兔」更加可愛迷人。

蓮潭燈會1月26日開幕當，限量小提燈將於當日下午5點30分在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園、左營孔子廟及台鐵左營站發放，加碼多一處，鼓勵民眾搭乘台鐵來賞燈，盡請把握機會。

高雄蓮潭燈會將於1月26日登場，「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置亮相了。圖／高雄市政府觀光局提供
高雄蓮潭燈會將於1月26日登場，「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置亮相了。圖／高雄市政府觀光局提供

燈會 觀光局 高雄市

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