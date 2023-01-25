沒公德！年節垃圾亂丟堆成山 屏東清潔隊依法開罰
全台各縣市在春節期間皆會調整垃圾收運時間，各家戶依循時段丟垃圾乾淨過年，但有民眾貪圖方便不顧停運，將垃圾丟在屏東市機場北路垃圾轉運站外，堆積成山環境髒亂，屏東市清潔隊長劉志豪表示，將會對違規亂丟的民眾依法開罰。
機場北路垃圾轉運站旁垃圾成山的亂象非首例，去年春節已有近100位民眾因違規棄置垃圾，事後遭清潔隊依法開罰，今年初三轉運站旁又被堆成一座垃圾山，清潔隊為了顧及市容與環境整潔，緊急調派人力加班清除，市長周佳琪也到場贈送紅包感謝堅守崗位的隊員。
清潔隊長劉志豪表示，垃圾廠關閉就是不能丟垃圾，民眾應配合垃圾車營運時間丟垃圾，勿貪圖一時方便，造成環境汙染，將會調閱轉運站周邊監視器，對亂丟垃圾的民眾，依廢棄物清理法，違規棄置垃圾行為，開罰1200元以上6000元以下罰鍰。
他說，垃圾清運時間是依照春節假期長短做調整，今年屏東市公告的停收垃圾時間為初一至初四，大年初五就恢復正常清運，避免讓家戶垃圾囤放堆積產生異味，希望民眾能體恤清潔隊員辛勞，發揮公德心共同維護環境整潔。
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