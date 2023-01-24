直擊！高雄蓮潭燈會初五開幕 交通規畫挑戰大

2023年高雄燈會首次移師左營蓮池潭，後天年初五將開幕，但周邊交通在春節市集開吃、開逛後，湧入爆滿人潮，雖警方站崗、指揮交通，仍難敵車潮；記者直擊近勝利路龍虎塔入口處的公有停車場，10餘個汽車停車格被機車占領，還有汽車被機車團團圍住，交通一團亂；交通局表示將請警方加強宣導。

2023年高雄燈會首次移師左營蓮池潭舉行，大年初五將開幕，燈會除麻吉兔主燈外，各式水陸精彩燈飾也陸續登場，預料將吸引爆多人潮參觀。

為迎接高雄燈會在蓮池潭舉行，蓮潭周圍在春節開張的市集，因高雄暖陽加上久違的疫情紓解，春節市集在初一到初三已湧入一波波人潮，造成周圍交通大打結，停車位更是一位難求。

不少車主帶著一家老小開車到當地，路邊要找得到停車位，恐怕比中百萬刮刮樂機率還低，連公有停車位都很難卡到停車位。

民眾找不到車位，怨聲四起，但記者今天下午直擊接近勝利路龍虎塔入口處的公有停車場10餘個汽車計次的停車位沒汽車停，而是被滿滿的機車占據，還有2輛汽車被機車團團包圍，若車主要開車恐怕在大過年會哭笑不得；另有一排機車直接停在人行道上；燈會開幕後，恐怕更添交通亂象。

交通局表示，經查該處目前為汽機車停車場，但機車停放於汽車格已屬違規行為，已請分局及交通警察大隊加強宣導及取締。