屏東水底寮雙向車流逾2萬輛次 機動調撥車道因應
大年初三，往返台東、墾丁的屏東台一線水底寮五岔路口，今天的南下、北上車流統計至中午12時，已逾2萬輛次，警方預估高峰維持至下午2時，將機動調撥車道因應。
依據屏東縣交通流量表資料，往返台東、墾丁必經的台一線水底寮五岔路口，車流量自今天凌晨0時統計至中午12時，南下車流達1萬7000輛次、北上則逾6000輛次。
屏東縣政府警察局枋寮分局今天發布訊息表示，因應南下車流增加，從今天上午8時36分，開始進行調撥車道措施，調撥台一線436.5公里至445.5公里處的北上內側車道供南下車輛行駛；午後因北返車流逐漸增加，在下午12時許，撤除南下調撥車道措施，恢復原車道通行。
警方表示，預估車流量最高峰將出現在上午8時至下午2時，將機動調撥車道因應車流變化。
警方提醒，參考去年同期初三的車流數據，最高峰車流量達每小時3000輛車次以上，用路人可避開高峰時段再上路。
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