高雄林園海洋濕地公園 倒立水母逾8萬隻

高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期逾8萬隻。市府工務局表示，這些猶如水晶花的水母大量出現，在水中搖曳生姿熱鬧非凡，是年節走春的首選。民眾可搭火車或公車至高雄車站後轉乘捷運「紅線」於「R3小港站」下車，再續搭公車「紅3A」至「田厝路口站」下車，步行約14分。

工務局表示，為提升濕地內生態池水量與水質環境，透過灌注循環流動水系統，調整最佳的注水頻率，有效的淨化生態池的水質並提供穩定的水溫，有利於倒立水母的生態環境。以往11、12月出現的水母，提早至去年9月早秋開始現身，已有成果。

林園愛鄉協會指出，目前觀測到的倒立水母已逾8萬隻，顏色大多以咖啡色、白色及藍色為主，將持續留意觀察這些倒立水母的變化。