快訊

裴洛西抵台當日 空軍全台廿餘架次戰機升空攔截掩護

初三新冠疫情持續下探！本土+1萬4673例 下降25.4%

全世界最愛的彼得兔！穿越120年的英國文創魅力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄林園海洋濕地公園 倒立水母逾8萬隻

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供

高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期逾8萬隻。市府工務局表示，這些猶如水晶花的水母大量出現，在水中搖曳生姿熱鬧非凡，是年節走春的首選。民眾可搭火車或公車至高雄車站後轉乘捷運「紅線」於「R3小港站」下車，再續搭公車「紅3A」至「田厝路口站」下車，步行約14分。

工務局表示，為提升濕地內生態池水量與水質環境，透過灌注循環流動水系統，調整最佳的注水頻率，有效的淨化生態池的水質並提供穩定的水溫，有利於倒立水母的生態環境。以往11、12月出現的水母，提早至去年9月早秋開始現身，已有成果。

林園愛鄉協會指出，目前觀測到的倒立水母已逾8萬隻，顏色大多以咖啡色、白色及藍色為主，將持續留意觀察這些倒立水母的變化。

養工處說，園區內生態池水質及水溫明顯改善後，去年9月即陸續觀察到從0.5公分到6公分大小不等的迷你小水母出現，直到今年1月大爆發。目前正是歲末年終之際，洋溢歡愉的節慶氣氛，過年期間誠摯歡迎民眾來林園海洋濕地公園，觀賞各種水母、紅樹林、潮間帶動植物等等的生動模樣，體驗一場永續生態微旅行。觀賞倒立水母時，一定要牢記，靜靜的觀賞牠們，千萬不要動手去碰，以免傷害到可愛的水母。

高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供
高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期突破8萬隻。圖／陳俊強提供

水母 倒立 濕地公園 高雄市

延伸閱讀

林家花園春節初二開園 手作、表演活動熱鬧登場

高雄林園3起槍擊案開20餘槍 學者建議強化治安死角

林園槍擊作案長槍找到了！ 5名涉案人有3名未成年

林園槍擊少年承認「槍是他開的」 耍警不說槍在哪裡

相關新聞

高雄林園海洋濕地公園 倒立水母逾8萬隻

高雄市林園濕地公園以全國獨有的「水母湖」聞名，「倒立水母」也成明星物種，近期逾8萬隻。市府工務局表示，這些猶如水晶花的水...

屏東水底寮雙向車流逾2萬輛次 機動調撥車道因應

大年初三，往返台東、墾丁的屏東台一線水底寮五岔路口，今天的南下、北上車流統計至中午12時，已逾2萬輛次，警方預估高峰維持...

失智據點導入在地點滴 獵人桌遊、製琉璃提升活力

屏東縣政府結合的在地醫療院所及社福單位，設置失智共同照護中心及失智社區服務據點，並導入在地點滴、結合文化生活，延緩失智者...

失智者重拾生活記憶 踏出戶外義剪、擺攤售雞蛋

打造幸福的在地安老環境，屏東縣政府拓展鄰近村里加入樂智友善園區行列，凝聚社區意識，舉辦各式活動，讓失智者踏出戶外，重拾生...

強風惹的禍 高雄四層樓帆布掉落急封路拆除

高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫，帆布在空中飄呀飄，為避免廣...

高雄蓮潭燈會初五登場 翻轉文字藏巧思燈光展演15分鐘一場

2023年高雄燈會移師左營蓮池潭，年初五開幕，主辦單位正做最後準備及測試，近日湧入不少人潮要先睹為快。副市長史哲透露，蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。