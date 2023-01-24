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失智據點導入在地點滴 獵人桌遊、製琉璃提升活力

中央社／ 屏東縣24日電
屏東縣霧台鄉失智據點融合在地文化生活導入「獵人榮耀的冠冕百合花」為概念來設計Ila taalupu魯凱狩獵大富翁桌遊，每玩桌遊總讓長輩笑得合不攏嘴。 中央社（屏東縣政府提供）
屏東縣霧台鄉失智據點融合在地文化生活導入「獵人榮耀的冠冕百合花」為概念來設計Ila taalupu魯凱狩獵大富翁桌遊，每玩桌遊總讓長輩笑得合不攏嘴。 中央社（屏東縣政府提供）

屏東縣政府結合的在地醫療院所及社福單位，設置失智共同照護中心及失智社區服務據點，並導入在地點滴、結合文化生活，延緩失智者失智、失能是據點很最重要的目標。

屏東縣政府自民國107年起，結合縣內的醫療院所及在地的社福單位，目前已設置10處失智共同照護中心及36處的失智社區服務據點。依據縣府的失智人口推估數，屏東縣確診失智並已納入服務系統已逾73%。

屏東縣多元族群，有閩南、客家、原住民等族群，生活文化各有特色，為讓長輩在孰悉社區、部落安老，失智共照中心提供個案諮詢服務；失智據點則是設計課程活動融合在地生活文化特性，促進失智者參與的意願，使失智者能從生活經驗重拾活力而延緩失智症的病程發展。

霧台鄉失智據點融合在地文化生活導入「獵人榮耀的冠冕百合花」為概念來設計「Ila taalupu」魯凱狩獵大富翁桌遊，每玩桌遊總讓長輩笑得合不攏嘴，「Ilataalupu」是魯凱族語的「走！我們去打獵」的意思，霧台鄉有95%的族人為魯凱族，狩獵為傳統文化生活，狩獵對族人而言，是男士們獲得榮耀的方式，失智據點以結合在地文化生活來設計課程。

同樣的理念，瑪家鄉失智據點則融合代表性的文化之一琉璃珠，照服員使用彩色陶土讓長輩捏塑琉璃珠的形狀，而彩色陶土捏製的琉璃珠讓長輩們直呼「像極了早期琉璃珠的色澤」，紛紛想要趕快把琉璃珠完成帶回家分享成就感，把傳統文化傳承給下一代。

衛生局呼籲，民眾如發現親友有疑似記憶力衰退、語言表達出現問題、社交畏縮、對時間地點混淆、無法勝任原本熟悉的事物等情形，可轉介失智共照中心或失智社區服務據點，將會協助轉介就醫及確診一條龍服務。

失智症 屏東縣政府

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