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強風惹的禍 高雄四層樓帆布掉落急封路拆除

聯合報／ 記者林巧璉石秀華／高雄即時報導
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝

高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫，帆布在空中飄呀飄，為避免廣告掉落砸掉用路人，左營警分局獲報立即封路交管，通報業者、工務局到場拆除。

左營警分局新莊所今早約9點半接獲民眾通報，在左營區大順一路280號有廣告招牌部分掉落，廣告帆布在空中飄。員警到場後發現，現場有大型帆布廣告被強風吹落，部分從鐵架上脫落隨風擺動。

因周邊就是輕軌工區，現場有施工圍籬，車道縮減，為避免招牌掉落砸中路過民眾及車輛，警方立即以封鎖線交管，現場封鎖大順一路東（自由路至富國路段，東向西車道）。已通報業者及工務局到場處理，及通報警廣提醒用路人改道。警方指出，目前廠商已現場在拆除廣告中，現場由警方持續實施封路交整。

高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫。記者林巧璉／翻攝

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