強風惹的禍 高雄四層樓帆布掉落急封路拆除

高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫，帆布在空中飄呀飄，為避免廣告掉落砸掉用路人，左營警分局獲報立即封路交管，通報業者、工務局到場拆除。

左營警分局新莊所今早約9點半接獲民眾通報，在左營區大順一路280號有廣告招牌部分掉落，廣告帆布在空中飄。員警到場後發現，現場有大型帆布廣告被強風吹落，部分從鐵架上脫落隨風擺動。