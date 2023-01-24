聽新聞
test
0:00 / 0:00
強風惹的禍 高雄四層樓帆布掉落急封路拆除
高雄今早強風不斷，強風來襲更造成廣告招牌掉落，大順一路輕軌施工路段有四層樓廣告帆布被吹到鬆脫，帆布在空中飄呀飄，為避免廣告掉落砸掉用路人，左營警分局獲報立即封路交管，通報業者、工務局到場拆除。
左營警分局新莊所今早約9點半接獲民眾通報，在左營區大順一路280號有廣告招牌部分掉落，廣告帆布在空中飄。員警到場後發現，現場有大型帆布廣告被強風吹落，部分從鐵架上脫落隨風擺動。
因周邊就是輕軌工區，現場有施工圍籬，車道縮減，為避免招牌掉落砸中路過民眾及車輛，警方立即以封鎖線交管，現場封鎖大順一路東（自由路至富國路段，東向西車道）。已通報業者及工務局到場處理，及通報警廣提醒用路人改道。警方指出，目前廠商已現場在拆除廣告中，現場由警方持續實施封路交整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言