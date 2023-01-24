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失智者重拾生活記憶 踏出戶外義剪、擺攤售雞蛋

中央社／ 屏東縣24日電
拿著剪刀俐落剪髮的陳奶奶，是一名患有失智症的長輩，陳奶奶偶會埋怨記憶力衰退，在社工與街坊鄰居的熱情邀約下，仍重拾剪刀，展現40多年的剪髮手藝，一邊隨著音樂高歌，一邊提供民眾義剪服務。 中央社（屏東縣政府提供）
拿著剪刀俐落剪髮的陳奶奶，是一名患有失智症的長輩，陳奶奶偶會埋怨記憶力衰退，在社工與街坊鄰居的熱情邀約下，仍重拾剪刀，展現40多年的剪髮手藝，一邊隨著音樂高歌，一邊提供民眾義剪服務。 中央社（屏東縣政府提供）

打造幸福的在地安老環境，屏東縣政府拓展鄰近村里加入樂智友善園區行列，凝聚社區意識，舉辦各式活動，讓失智者踏出戶外，重拾生活記憶，展現技能。

屏東縣衛生局長照中心主任田禮芳告訴中央社記者，失智者對於熟悉的事物較不會出現阻力，原有的內心記憶、味道較能連結，因為連結共同話題，相對也會願意踏出戶外、願意參與活動，與生活記憶有連結。

縣府指出，去年底舉辦一場音樂會，出現有位拿著剪刀俐落剪髮的陳奶奶，頂著一頭捲髮的她，身著鮮豔服裝，如不特地介紹，或許也猜不出她是一名患有失智症的長輩。陳奶奶喜愛參與社區據點活動，偶會埋怨記憶力衰退，在社工與街坊鄰居的熱情邀約下，仍重拾剪刀，展現40多年的剪髮手藝，一邊隨著音樂高歌，一邊提供民眾義剪服務。

另外，也有一名鍾姓婆婆同樣患有失智症，因記憶力逐漸退化，生活缺乏動力，家屬於工作與照顧間衡量，決定帶著她到日照中心，參與每日活動課程，傍晚返家後再由家屬陪同至雞舍撿拾雞蛋，維持規律的生活。

面對高齡化的社會，屏東縣政府在4年前在竹田鄉成立「竹田樂智友善園區」，是高齡及失智者友善照顧社區，打破過往照顧機構的藩籬，對失智症長者採開放式的照顧，長輩們的活動範圍更是擴展到機構外，不僅能至社區廟宇拜拜、友善店家購物、郵局寄信，每天下午更能在園區志工陪伴下，使用園區內的各項友善設施，以維持基本生活能力及社區參與。

打造幸福的在地安老環境，屏東縣政府拓展鄰近村里加入樂智友善園區行列，凝聚社區意識，舉辦各式活動，讓失智者可以在家屬的陪伴下逐漸踏出戶外，重拾生活記憶，展現技能。 中央社（屏東縣政府提供）
打造幸福的在地安老環境，屏東縣政府拓展鄰近村里加入樂智友善園區行列，凝聚社區意識，舉辦各式活動，讓失智者可以在家屬的陪伴下逐漸踏出戶外，重拾生活記憶，展現技能。 中央社（屏東縣政府提供）

失智症 屏東縣政府

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