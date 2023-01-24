高雄蓮潭燈會初五登場 翻轉文字藏巧思燈光展演15分鐘一場

2023年高雄燈會移師左營蓮池潭，年初五開幕，主辦單位正做最後準備及測試，近日湧入不少人潮要先睹為快。副市長史哲透露，蓮潭燈會有幾項亮點，包含蓮池潭入口牌坊巨大燈籠作品，設計師林國慶操刀玩翻轉文字巧思，招財進寶翻轉後成「追求自由民主」。

今年水上主燈是高18公尺「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，年初五至2月5日元宵期間，光舞蓮潭燈光展演，每晚6點30分起，每15分鐘一場。

高雄市觀光局長高閔琳說，今年蓮潭燈會邀請許多高雄創作者一同參與，除了有人氣貼圖ㄇㄚˊ幾兔創作者 YUKIJI 雪路創作燈飾外，更邀請設計師林國慶來發揮長才，林過去曾以「臺灣」文字翻轉90度變「Hello Taiwan」而揚名，林國慶選在蓮池潭入口牌樓設計一座巨大燈籠作品，名為「翻轉未來視」，以「翻轉」為核心概念，展現獨特角度看世界。

史哲指出，林國慶作品「翻轉未來視」正面文字「高雄X炫舞」，「炫」代表了高雄如火般熾熱的熱情與耀眼，「舞」字帶出高雄作為海洋首都，水波盪漾、活潑舞動的青春與活力。燈籠背面文字「招財進寶」是過年期間的春聯或斗方等常見的吉祥話與祈福文字，將文字翻轉後，可看出「追求自由民主」。兩者相互映照的豐富意涵，展現出高雄人使命感、光榮與驕傲，更帶出高雄這座城市的堅韌精神。

此次蓮潭燈會更打造一座秘境小島，邀請為「鼓山魚市場」操刀商場整體形象設計工程的設計師張超倫，將蓮池潭周圍廟宇內的神獸，幻化成如封神演義內的神話動物，有四不像麋鹿、青鸞火鳳、青毛獅子、舍舍迦兔、九尾狐神、五色神牛及兔兒爺仙等共7隻神獸在晚間發出幽暗的光芒與色彩，讓參觀者宛如踏入秘境，能在每個轉彎處看見驚喜。