影／高雄新樂街夜市賣「魔芋爽」 衛生局封存2千多包、攤商最高罰300萬

近日螺螄粉議題延燒，經濟部要求業者下架大陸生產螺螄粉等商品，各縣市政府也忙著稽查。但有高雄民眾逛新樂街夜市發現有攤販大剌剌販售。衛生局表示，昨獲報立即派員查察，共封存2千多包魔芋爽商品。業者違法可處3萬以上、300萬以下罰鍰。

衛生局今表示，有民眾經由媒體檢舉，在新樂街市集有攤商販售無中文標示的中國食品，昨衛生局獲報立即派員查察，經查該攤商販售魔芋爽香辣素毛肚、魔芋爽麻辣素毛肚及魔芋爽酸辣泡菜3項產品，現場共封存3項產品共2064包。

衛生局指出，因商品外包裝無中文標示且業者無法提供輸入許可相關資料，涉違反食品安全衛生管理法第22條、第30條暨同法第47條第8款、第14款規定，可處罰鍰新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。也呼籲食品業者，務必遵守食安法相關規定，切勿以身試法，並提醒消費者購買食品務必看清產品外包裝須有中文標示。

新樂街夜市是高雄春節期間限定市集，每逢過年從除夕到初三，都會封街擺攤。前兩年因為疫情肆虐，買氣不佳，今年疫情趨緩，攤位超過三百攤，每天都人山人海。