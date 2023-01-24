春節長假+好天氣 高雄捷運輕軌運量創新高
今年春節有10天連假，為因應出遊人潮，高雄捷運及輕軌加密列車班距載運，尖峰時刻捷運最短營運班距每4分鐘，輕軌最短營運班距10分鐘。春節假期4天來運量創近年新高，高雄捷運公司統計，輕軌、捷運運量都是去年同期兩倍之多，輕軌更創有史以來春節前三日最高運量，初一及初二均突破5萬大關。
高捷表示，除了加密班距外，也因應人潮狀況安排機動加班車，假期四天以來，運輸狀況良好，運量創近年新高。除夕至初二這三天的運量，輕軌部分累計達12.7萬人次，較去年同期三日5.3萬人次達2.41倍。捷運部分累計達47.7萬人次，較去年同期三日23.3萬人次達2.05倍。
輕軌更是創有史以來春節前三日最高運量，初一及初二均突破5萬大關；而捷運春節運量為近三年同期新高，高捷分析，輕軌運量開紅盤主要是路線延伸到美術館路段，服務範圍增大，以及疫情過後的返鄉旅遊人潮、高雄氣候狀況良好等因素加持。
今天是初三，依照往年經驗，也是是春節運量的最高峰。高捷說，輕軌的C5夢時代站、C12駁二大義站、C21美術館站，捷運沿線O1西子灣、O2鹽埕埔站是傳統民眾出遊旗津與駁二藝術特區的重點車站。而R4A草衙站、R8三多商圈站、R9中央公園站、R13凹子底站及R14巨蛋站都是民眾逛百貨公司的熱門站點。高捷今天也在橋頭糖廠站舉辦蜜柑站長見面會，吸引滿滿粉絲與旅客到場一睹蜜柑站長賣萌風采。
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