高雄蓮潭燈會將登場 周邊眷村民宿推優惠

高雄燈會即將在蓮池潭登場，除了麻吉兔主燈外，各式水陸精彩燈飾也陸續登場。高雄市觀光局指出，左營蓮池潭是台灣廟宇最密的地區，每逢節慶擠滿人潮拜拜。歡迎民眾賞燈後入住高雄，觀光局邀集左營區在地23家民宿業者推出特別優惠方案，旅客可入住別具風味的眷村及百年老屋民宿。

觀光局長高閔琳表示，在高雄市左營區共有23家合法民宿，其中有22家是建業新村的眷村民宿，另外1家是具有百年古色古香的「郭家百年古厝民宿」。日前觀光局與民宿業者共商行銷活動，業者熱烈響應觀光局蓮潭燈會活動，特別推出許多住宿優惠，例如燈會期間入住左營區民宿之旅客，每房贈送一盞燈會小提燈，同時可用紙本房費發票或收據（消費滿200元以上）參加市政府觀光局的抽獎活動，獎品包括10支I Phone手機等。

民宿業者搶搭蓮潭燈會活動，推出加碼優惠方案，包括依依良品風格民宿「平日6人包棟-3000元」、老媽寶眷村民宿「包棟只要8888元」、阿婆家眷村民宿「包棟優惠價7500元」、左營蓮潭郭家百年古厝「住宿費打88折優惠（網路訂房不適用）」、左眷雅居「平日9折，假日贈送886文化園區門票1張」、留小燈民宿「贈送886文化園區門票1張」、美麗時光民宿「現場房價抵折50元」、丈引小院「購買服飾商品，最低7折起」、眷村戀影「大廳酒吧調酒9折優惠」、破豆基地「建業人掛布」等。

高閔琳表示，眷村民宿有別於一般民宿，每家獨門獨院花木扶疏的日式宿舍，經過業者的巧思布置後每家民宿各具不同風格。左營海軍眷村保存區面積廣大，街道老樹林立，環境優美寧靜，可說是藏身公園裡的住家，早晨可在蟲鳴鳥叫中醒來，民宿主人親切溫馨接待，讓入住過旅客永難忘懷。

觀光局說，蓮潭鄰近三鐵共構的左營站及國道10號交流道，南來北往交通便利，特別為民眾規畫「蓮潭燈會一日遊」遊程，與在地舊城文化協會合作推薦於燈會期間「鎮福廟、舊城城隍廟、春秋閣、啟明堂、慈德宮、元帝殿、慈濟宮」等七條在地深度巡禮及導覽遊程。