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香港年宵今起在衛武營登場 匯集道地港味街頭小吃

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府行政暨國際處長張硯卿（左一）今天參加「2023香港年宵」市集，發送兔年開運小紅包。圖／高市行國處提供
高市府行政暨國際處長張硯卿（左一）今天參加「2023香港年宵」市集，發送兔年開運小紅包。圖／高市行國處提供

高雄市府首度與台灣香港協會合作推出「2023香港年宵」活動，今天起至1月25日，全台近30家攤商在衛武營WeR藝術村擺攤，不僅港味小吃飄香、香港風格音樂迴盪，另有藝文展演及工作坊，吸引北中南等地在台港人齊聚高雄迎接新年到來。

香港慣稱「市集」為「墟」，來自香港的年宵活動發起人James說，這次藝墟向外界介紹道地美食，如砵仔糕、雞蛋仔、狗仔粉等傳統街頭小吃，帶大家進一步認識香港飲食文化。

今天開幕第一天，市府行政暨國際處長張硯卿到場發送兔年開運小紅包，也用廣東話祝賀參加市集的在台港人「新年快樂」。張硯卿說，高雄關心香港、支持港人，透過年宵活動，盼讓香港朋友在高雄感受到濃濃的過年氛圍，也讓台灣人更了解香港文化。

行國處指出，為呈現道地風格的香港年宵，在3天活動中，樂團「寓樂集」以弦樂四重奏演繹經典樂曲，中山大學港籍樂團「二鄉人」帶來香港流行歌曲，更有中山大學香港文化社成員在榕樹下自彈自唱，展現香港多元文化風貌。

此外，「香港文化工作坊」設計「香港飲食文化」、「趣談香港話」、「瞬間看香港」、「森林療癒體驗」等主席講座及手作課程，深度介紹香港的多元文化。參加活動的港人說，這個活動讓他可以跟高雄港人及高雄在地人一起過年，希望以後能多辦類似活動。

今天起至1月25日，全台近30家港人攤商齊聚衛武營WeR藝術村辦市集。圖／高市行國處提供
今天起至1月25日，全台近30家港人攤商齊聚衛武營WeR藝術村辦市集。圖／高市行國處提供

香港 中山大學

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