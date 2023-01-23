銀髮族新生 6旬更生人進駐高鐵廠重返社會

高雄6旬蔡姓男子曾因案服刑12年，但他出獄後積極悔改重返社會，經推介至高鐵燕巢廠擔任機械操作工順利上工。另70歲戴姓婦人也重返餐飲業擔任內場人員，開啟銀髮族新生。

因應銀髮族再就業不易，高雄市政府勞工局設立銀髮人才服務據點，其中曾因案入監服刑12年的65歲蔡姓男子今年6月經推介至高鐵燕巢機廠擔任機械操作工；70歲的戴姓婦人也成功被引介至烤雞速食餐廳擔任內場人員，開啟人生新篇章。

勞工局接受中央社記者採訪表示，曾因案入監服刑12年的蔡男今年3月出獄後積極求職，4月18日更經高市公立就服站推介至旗津貝殼館擔任海灘清潔人員。雖然他積極工作，態度更獲得老闆肯定，但工作需要定期清運漂流木，非常吃體力，且沙灘不易行走，又無法使用輔助工具，1個多月做下來，已有年紀的身體真的吃不消。

蔡男6月6日經前往高市銀髮人才服務據點臨櫃諮詢後，經業輔員評估，並與相關廠商聯繫討論，推介他至高鐵燕巢機廠擔任例行性零件保養工作的機械操作工。此工作只要經過教育訓練好好學習，高齡者也能快速上手。果真讓具積極行動力的蔡男當天面試，順利錄取上工。

「這樣的工作真的適合我們這種年紀大一點的人」，蔡男回報工作狀況時表示，這份工作不粗重，薪資待遇也不錯。且因需要一點技術，成為熟手後不易被取代，真的很適合。

此外，出身餐飲世家的戴婦曾經營中菜餐館，退休後原本過著優渥自在生活，但因子女投資失利，連帶影響家中財務狀況，導致她年屆70歲仍至銀髮據點就業諮詢。經業輔員評估她性格開朗，身體健康狀況良好，因此推介至「21世紀生活事業股份有限公司」擔任烤雞速食餐廳內場人員。

戴婦今年7月1日正式上班後，打電話回報工作狀況興奮表示，「廚房的事真的難不倒我啦」。如今店長更怕她4小時全做內場工作太累，希望能嘗試負責站櫃台點餐收銀。她雖自認已不是年輕正妹，但也樂於學習盡快上手。

據點業輔員聽到戴婦這般樂於學習的態度，也鼓勵她不要自我設限，「誰說只能20歲正妹站櫃，我們70歲資深正妹也可以啊！」