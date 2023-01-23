大年初二查某囝日 澎湖娘家宴最具團圓味

大年初二「查某囝日」，澎湖特有的娘家宴今天在馬公烏崁等社區恢復舉辦，親友同場聯誼，另類團圓聚會成為年節回娘家時，最具親情的年味。

澎湖「牽手回娘家、鄉親大團圓」娘家宴活動，今年有馬公烏崁、湖西青螺、紅羅、鼎灣等社區，在COVID-19疫情逐步趨緩後恢復舉辦，各席開有40至70餘桌，規模都比往年小，其中最為盛大的白沙赤崁社區，今年因疫情趕辦不及，同社區的後壁宮則將在24日首辦團圓宴50餘桌。

馬公烏崁社區娘家宴中，除了市長黃健忠外，馬公市民代表會正副主席歐銀花與莊國輝、前馬公市長葉竹林、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人都到場與鄉親同慶。

黃健忠表示，烏崁娘家宴受疫情影響停辦了2年，今年重新復辦，透過娘家宴活動，除了圍爐團圓外，更能提升鄉親的凝聚力，未來還要持續維持這項活動。

一名自中壢返回澎湖過年的洪姓女子表示，只要社區有辦娘家宴，阿公都會訂2桌，讓返澎過年的子女兒孫們一起圍爐，除了享受難得的美味，也可利用這一年難得一見的機會，開心與親友敘舊一番。

澎湖初二回娘家的「娘家宴」，最早是由白沙赤崁開辦，先後有不少村里跟進，出嫁的女兒、女婿攜家帶眷返澎過年，與長輩、鄉親圍爐敘舊，參與最有人情味的「娘家宴」，因疫情影響，已有2年未辦，今年部分村里恢復辦理。