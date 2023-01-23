快訊

消失一年近況曝光！王力宏美國開唱「票房成績出爐」

屏東熱博彩稻吸睛初一逾18萬人次 今午後湧現人車潮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大年初二，屏東今天天氣不錯，熱帶農業博覽會周邊交通湧現人車潮，警方現場交通疏導。圖／警方提供
大年初二，屏東今天天氣不錯，熱帶農業博覽會周邊交通湧現人車潮，警方現場交通疏導。圖／警方提供

春節連假走春好去處，屏東熱帶農業博覽會大年初一湧入18萬人次入園，今天大年初二，屏東天氣不錯，中午過後要到熱帶農業博覽會湧現車流，排隊進入停車場約要半小時以上，警方也加強周邊交通疏導。

屏東熱帶農業博覽會即日起到2月28日，推出13大農業主題，兔年到來，今年與「卡娜赫拉的小動物」合作，巨型彩繪稻田超吸睛，另外還有造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動。

大年初四上午11點，屏東縣長周春米將在熱博主舞台前發送2000個粉紅兔兔限量版紅包，祝福大家兔年心想事成。

農業處指出，屏東是農業大縣，更是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，為發揮農業軟實力，彩繪稻田種出全台最大不同造型的立體圖騰，並將園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，遊客可以在農業物產館二樓及三樓長廊觀賞彩稻田，且館內還有販售在地農漁特產品、熱帶觀賞魚等特展，春節假期走春，吃喝玩樂一次滿足。

警方提醒，開車到會場的民眾，將車輛停於專屬停車場或周邊臨時停車場，屆時依現場活動人員導引或員警指揮，建議民眾多搭乘大眾運輸工具與會場接駁車，避開壅塞路段。

屏東熱博今年的彩繪稻田超吸睛。圖／聯合報系資料照
屏東熱博今年的彩繪稻田超吸睛。圖／聯合報系資料照
大年初二，屏東今天天氣不錯，熱帶農業博覽會周邊交通湧現人車潮，警方現場交通疏導。圖／警方提供
大年初二，屏東今天天氣不錯，熱帶農業博覽會周邊交通湧現人車潮，警方現場交通疏導。圖／警方提供
大年初二，屏東今天天氣不錯，熱帶農業博覽會周邊交通湧現人車潮，警方現場交通疏導。圖／警方提供
大年初二，屏東今天天氣不錯，熱帶農業博覽會周邊交通湧現人車潮，警方現場交通疏導。圖／警方提供

停車場 周春米 稻米 春節 兔年

延伸閱讀

影╱連台鐵局長都說讚 春節走春推屏東潮州鐵道園區

「虎兔交接」險變命案現場！萌虎突張嘴撲咬兔兔 網驚：差點成年夜飯

周春米發千字文向蘇揆感性致謝 網歪樓：還好頭髮沒有忙到掉光

屏東熱博過年走春夯景點 年初四送卡娜赫拉新年紅包

相關新聞

內門廟口350桌「俗又大碗」 妙齡女：結婚當然選辦桌

農曆年前網路掀起「流水席」論戰，今年是農曆大年初二，也是高雄內門農會舉辦初二回娘家呷辦桌的日子，今天中午在南海紫竹寺廣場...

三井LaLaport進軍高雄鳳山 取得都市設計審議許可

台灣三井不動產在高雄市鳳山區規劃全台第3座「LaLaport購物中心」，市府都發局今天表示，1月已核發「都市設計審議許可...

感人！佛光山無人機展演說故事 兔王捨身護眾帶來光明

高雄佛光山平安燈會登場，大年初一至初五，天天晚上都有無人機展演，昨晚首場登場，先以老虎懷兔來表達壬寅虎年已過，接著是癸卯...

逾兩百年歷史！屏東九如王爺奶奶回娘家 之後改為三年一科

大年初二回娘家！屏東縣九如鄉的三山國王廟是縣定古蹟，每年大年初二王爺奶奶回娘家麟洛鄉，蔚為地方盛事，屏東縣長周春米今擔任...

堅持柴燒古法 濃厚麻油飄香逾百年

從古至今，麻油是傳統美食中不可或缺的暖心調味，傳承至第四代的大樹麻油行，由年輕夫妻邱禹全與太太趙桂瑩扛起重任，延續百年來柴燒古法的製油好手藝，他們不僅做出一瓶瓶醇厚濃郁的經典麻油，讓古老味道繼續飄香，更打破傳統水洗芝麻，還與在地小農合作栽種無毒芝麻開發限量油品，讓人看見百年老店的初心與蛻變。

陳其邁年初二到美濃花海、旗山老街走春 祈求疫情消散

大年初二回娘家，高雄市長陳其邁今天走春的第一站是到旗山香蕉王國發源地鯤洲宮上香祈福，中午要到內門南海紫竹寺吃「辦桌」，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。