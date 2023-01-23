屏東熱博彩稻吸睛初一逾18萬人次 今午後湧現人車潮
春節連假走春好去處，屏東熱帶農業博覽會大年初一湧入18萬人次入園，今天大年初二，屏東天氣不錯，中午過後要到熱帶農業博覽會湧現車流，排隊進入停車場約要半小時以上，警方也加強周邊交通疏導。
屏東熱帶農業博覽會即日起到2月28日，推出13大農業主題，兔年到來，今年與「卡娜赫拉的小動物」合作，巨型彩繪稻田超吸睛，另外還有造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動。
大年初四上午11點，屏東縣長周春米將在熱博主舞台前發送2000個粉紅兔兔限量版紅包，祝福大家兔年心想事成。
農業處指出，屏東是農業大縣，更是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，為發揮農業軟實力，彩繪稻田種出全台最大不同造型的立體圖騰，並將園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，遊客可以在農業物產館二樓及三樓長廊觀賞彩稻田，且館內還有販售在地農漁特產品、熱帶觀賞魚等特展，春節假期走春，吃喝玩樂一次滿足。
警方提醒，開車到會場的民眾，將車輛停於專屬停車場或周邊臨時停車場，屆時依現場活動人員導引或員警指揮，建議民眾多搭乘大眾運輸工具與會場接駁車，避開壅塞路段。
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