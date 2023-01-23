內門廟口350桌「俗又大碗」 妙齡女：結婚當然選辦桌
農曆年前網路掀起「流水席」論戰，今年是農曆大年初二，也是高雄內門農會舉辦初二回娘家呷辦桌的日子，今天中午在南海紫竹寺廣場盛大登場，350桌滿滿人潮。市長陳其邁大啖放山雞，另推薦腿庫、鮮蝦、清蒸石斑等豐盛菜色，食客吃後大讚物超所值，若在餐廳享用，價格肯定破萬。
高雄內門有總鋪師故鄉之美名，為便利鄉親招待回娘家女婿，每年年初二舉辦辦桌嘉年華接受預訂，今年席開350桌，每桌6600元，共邀請阿隆師、阿机師、阿三師、美花師等四大名廚掌杓接受預訂，訂桌另贈一份農會伴手禮盒及摸彩劵。
今天中午，陳其邁、立委邱議瑩等人到場歡聚。陳其邁表示，辦桌是最有台灣味的飲食文化，澎湃豐盛又真材實料，內門辦桌運用石斑魚、白蝦、腳庫、放山雞等食材上桌，料實在又好吃，是最能夠代表台灣吃的一種文化，結婚、喜慶、廟會都適宜，這是很多人懷念的家鄉味道。
「如果聽到要吃內門辦桌，口水都從市區流到內門」陳其邁說，內門睽違兩年再辦初二回娘家活動，350桌很快秒殺，他已經跟農會商量明年擴大辦理，觀光局今年也會舉辦總鋪師嘉年華活動，讓更多人來體驗高雄內門的辦桌文化。
日前一名北部女子為婚宴辦流水席引發南北論戰，今年的辦桌會場也有不少年輕食客。家住鳳山的年輕小姐說，雖然餐廳宴客較為省事，但戶外辦桌菜色真的很澎湃、俗又大碗，吃不完打包比較不會不好意思，以今天的菜色來看，花6千元在餐廳絕對吃不起，肯定會超過1萬元。
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