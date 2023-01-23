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感人！佛光山無人機展演說故事 兔王捨身護眾帶來光明

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
兔王捨身化作橋梁，讓大家順利跨越，遠離森林大火威脅。
兔王捨身化作橋梁，讓大家順利跨越，遠離森林大火威脅。

高雄佛光山平安燈會登場，大年初一至初五，天天晚上都有無人機展演，昨晚首場登場，先以老虎懷兔來表達壬寅虎年已過，接著是癸卯兔年到來，並以兔王捨生救度的故事祈求百姓安康，開山宗長星雲大師的墨寶題字祈求「仁和安康．富樂吉祥」。現場觀眾鼓掌讚歎，大呼感動。

佛光山2023平安燈法會在1月22日至2月19日進行，時間長達一個月。佛光山指出，燈會期間規畫無人機高空燈光獻禮，大年初一至初五（1月22日至26日）晚上8點30分在佛光山大雄寶殿升起，今年安排500架無人機，展演時間為10分鐘，可線上同步觀賞。

首場無人機展演昨晚登場，共分成四大主題。第一幕是「福虎迎兔賀新春」，夜空中出現一隻老虎懷抱著兔子的圖像，象徵雖然疫情或不安仍在，但能像威猛的老虎將小白兔懷抱其中，兩者和平共處。

第二幕、第三幕「卯兔仁和祈安康」，一隻外貌威嚴的兔王現身凝視遠方，不久後原本晴朗天氣卻突然狂風大作、雷電交加，閃電擊中樹木引發熊熊大火，頓時動物們四處奔逃，不料逃難過程遭遇深不可測的深谷，正當大家一籌莫展之際，兔王毅然捨身化作橋梁，讓大家順利跨越，遠離大火威脅。

在災難遠離後，小沙彌和兔子一起現身，呈現和諧溫暖畫面，隨後空中出現星雲大師身影俯視大地，彷彿在告訴大家「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟，問我一生何所求，平安幸福照五洲」的一生寫照。無人機尾聲，空中出現「仁和安康‧富樂吉祥」文字，祝福大家一整年幸福滿滿。

佛光山指出，「兔王菩薩救群生」的故事告訴大家，森林大火象徵人生中的困境，但只要具備仁慈之心，當菩薩的化身，能讓大家都遠離危難。

無人機展現星雲大師身影，傳遞「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟，問我一生何所求，平安幸福照五洲」的一生寫照。圖／佛光山提供
無人機展現星雲大師身影，傳遞「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟，問我一生何所求，平安幸福照五洲」的一生寫照。圖／佛光山提供
兔王為保護他人犧牲自己，就如同觀音菩薩的慈悲。圖／佛光山提供
兔王為保護他人犧牲自己，就如同觀音菩薩的慈悲。圖／佛光山提供
一隻威嚴的兔王現身，凝視著遠方環抱理想。圖／佛光山提供
一隻威嚴的兔王現身，凝視著遠方環抱理想。圖／佛光山提供
無人機展演第一幕，第一幕是「福虎迎兔賀新春」，夜空中出現一隻老虎懷抱著兔子的圖像。圖／佛光山提供
無人機展演第一幕，第一幕是「福虎迎兔賀新春」，夜空中出現一隻老虎懷抱著兔子的圖像。圖／佛光山提供
最後以「仁和安康‧富樂吉祥」祝福大家一整年幸福滿滿。圖／佛光山提供
最後以「仁和安康‧富樂吉祥」祝福大家一整年幸福滿滿。圖／佛光山提供

佛光山 燈會

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