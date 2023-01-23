快訊

首個超級大紅包出爐！2000萬刮刮樂現身宜蘭 小孩猜拳贏了挑中頭獎

逾兩百年 屏東九如王爺奶奶回娘家 之後改為三年一科

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉王爺奶奶準備上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉王爺奶奶準備上轎回娘家。記者劉星君／攝影

大年初二回娘家！屏東縣九如鄉的三山國王廟是縣定古蹟，每年大年初二王爺奶奶回娘家麟洛鄉，蔚為地方盛事，屏東縣長周春米今擔任主祭官，恭請大王爺和王爺奶奶上轎出發，轎班人龍循古禮徒步約10多公里到王爺奶奶的娘家麟洛。

屏東縣府指出，九如鄉三山國王廟是台灣歷史最悠久三山國王廟之一，也是保存最完整廟宇，大年初二舉辦「王爺奶奶回娘家」逾200多年歷史，是全台三山國王廟中獨有的地方宗教盛事。

周春米說，王爺奶奶回娘家文化祭，是以人神聯姻之名，閩庄九如和客庄麟洛結成親家，干戈漸化玉帛傳奇故事，也被列為屏東縣重要文化資產，回麟洛後也會接著舉行巡男丁懸鳳燈平安遶境，再送駕返九如遶境。

麟洛鄉長鍾慶平說，今天麟洛鄉鄭成功廟與福聖宮恭迎王爺奶奶回娘家，路線安排依循古禮，大年初三宴請大王爺，也是麟洛人的「大姑丈」，大年初五、初六，王爺奶奶在麟洛鄉內平安遶境巡丁、懸鳳燈，祈求麟洛鄉民健康平安，大年初八，王爺、王爺奶奶移駕福聖宮。農曆大年初十六是王爺奶奶生日，大年初十五早上恭送王爺奶奶回鑾，接著遶境九如鄉。

相傳兩百多年前，九如鄉三山國王廟大王爺與屏東縣麟洛鄉女子徐秀桃，有著人神聯姻典故。每年大年初二舉辦王爺奶奶回娘家，九如鄉三山國王廟主委許仁壽說，從今年起改為三年一科舉辦，早期農村社會，當遇到廟宇熱鬧要幫忙，大家放下鋤頭就趕來，但隨著工商時代來臨，要熱鬧，要找人參與不是那麼容易，經與麟洛鄉磋商後，舉辦信徒大會表決後，改為三年一科，下次舉辦不在是明年，而是三年後2026年舉辦。王爺奶奶回娘家去年因疫情停辦一年。

屏東縣九如鄉王爺奶奶準備上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉王爺奶奶準備上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉王爺奶奶準備上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉王爺奶奶準備上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉王爺奶奶上轎後出發回娘家，縣長周春米（中）陪走一小段。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉王爺奶奶上轎後出發回娘家，縣長周春米（中）陪走一小段。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉三山國王廟大王爺陪著王爺奶奶回娘家，眾人抬著神轎出發。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉三山國王廟大王爺陪著王爺奶奶回娘家，眾人抬著神轎出發。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）擔任主祭官，恭請大王爺、王爺奶奶上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）擔任主祭官，恭請大王爺、王爺奶奶上轎回娘家。記者劉星君／攝影
屏東九如三山國王廟大王爺（右）今天陪王爺奶奶（左）回娘家。記者劉星君／攝影
屏東九如三山國王廟大王爺（右）今天陪王爺奶奶（左）回娘家。記者劉星君／攝影

奶奶

延伸閱讀

周春米發千字文向蘇揆感性致謝 網歪樓：還好頭髮沒有忙到掉光

屏東燈節結合全齡共融公園 周春米：保證玩整天都不會膩

過年大掃除 垃圾量倍增 周春米慰勞清潔隊員

協勤民力默默付出不畏辛勞 屏縣長周春米頒慰問金

相關新聞

堅持柴燒古法 濃厚麻油飄香逾百年

從古至今，麻油是傳統美食中不可或缺的暖心調味，傳承至第四代的大樹麻油行，由年輕夫妻邱禹全與太太趙桂瑩扛起重任，延續百年來柴燒古法的製油好手藝，他們不僅做出一瓶瓶醇厚濃郁的經典麻油，讓古老味道繼續飄香，更打破傳統水洗芝麻，還與在地小農合作栽種無毒芝麻開發限量油品，讓人看見百年老店的初心與蛻變。

陳其邁年初二到美濃花海、旗山老街走春 祈求疫情消散

大年初二回娘家，高雄市長陳其邁今天走春的第一站是到旗山香蕉王國發源地鯤洲宮上香祈福，中午要到內門南海紫竹寺吃「辦桌」，另...

大廚餐桌風景 古早味「手路菜」

傳統台菜老店的主廚，總會有幾招讓常客念念不忘的招牌手路菜，這些經典台菜匯聚了師傅的匠心手藝，同時也是高雄飲食文化代表之一，除融入台菜文化，加上高雄靠海的地理優勢，又以海鮮為大宗。年節將屆，帶大家來一趟舌尖上的台菜巡禮，美味年菜應景上菜。

踩風騎遇 高雄北方濱海漁村

雖是臘月時節，港都的冬日不過於嚴寒的氣溫，比起炎夏的酷熱，讓人感覺清朗舒爽，更適合戶外騎行的溫度，不妨動身來一趟單車漫遊農漁村，不怕烈日當空照，最舒服的輕旅行正是時候。

感人！佛光山無人機展演說故事 兔王捨身護眾帶來光明

高雄佛光山平安燈會登場，大年初一至初五，天天晚上都有無人機展演，昨晚首場登場，先以老虎懷兔來表達壬寅虎年已過，接著是癸卯...

逾兩百年 屏東九如王爺奶奶回娘家 之後改為三年一科

大年初二回娘家！屏東縣九如鄉的三山國王廟是縣定古蹟，每年大年初二王爺奶奶回娘家麟洛鄉，蔚為地方盛事，屏東縣長周春米今擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。