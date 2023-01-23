逾兩百年 屏東九如王爺奶奶回娘家 之後改為三年一科

大年初二回娘家！屏東縣九如鄉的三山國王廟是縣定古蹟，每年大年初二王爺奶奶回娘家麟洛鄉，蔚為地方盛事，屏東縣長周春米今擔任主祭官，恭請大王爺和王爺奶奶上轎出發，轎班人龍循古禮徒步約10多公里到王爺奶奶的娘家麟洛。

屏東縣府指出，九如鄉三山國王廟是台灣歷史最悠久三山國王廟之一，也是保存最完整廟宇，大年初二舉辦「王爺奶奶回娘家」逾200多年歷史，是全台三山國王廟中獨有的地方宗教盛事。

周春米說，王爺奶奶回娘家文化祭，是以人神聯姻之名，閩庄九如和客庄麟洛結成親家，干戈漸化玉帛傳奇故事，也被列為屏東縣重要文化資產，回麟洛後也會接著舉行巡男丁懸鳳燈平安遶境，再送駕返九如遶境。

麟洛鄉長鍾慶平說，今天麟洛鄉鄭成功廟與福聖宮恭迎王爺奶奶回娘家，路線安排依循古禮，大年初三宴請大王爺，也是麟洛人的「大姑丈」，大年初五、初六，王爺奶奶在麟洛鄉內平安遶境巡丁、懸鳳燈，祈求麟洛鄉民健康平安，大年初八，王爺、王爺奶奶移駕福聖宮。農曆大年初十六是王爺奶奶生日，大年初十五早上恭送王爺奶奶回鑾，接著遶境九如鄉。