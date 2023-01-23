陳其邁年初二到美濃花海、旗山老街走春 祈求疫情消散

大年初二回娘家，高雄市長陳其邁今天走春的第一站是到旗山香蕉王國發源地鯤洲宮上香祈福，中午要到內門南海紫竹寺吃「辦桌」，另外也推薦高雄東九區的生態、文化、美食及宗教特色，市民可趁好天氣到旗山老街、美濃花海、六龜溫泉及南橫山區等地出遊走春。

陳其邁趁著年假到各地發兔年新春小紅包，今天一早的行程是先到旗山香蕉集散地溪洲地區參拜鯤洲宮，緊接著去美濃南天太子宮、內門紫竹寺及南海紫竹寺等地祈福。

今早立委邱議瑩、議員林富寶及鯤洲宮主委柯正派等人陪同陳其邁在鯤洲宮上香參拜，祈求疫情早日消退。陳其邁表示，他平日逢廟必拜，對各地廟宇都很熟，以前旗山溪洲是台灣香蕉出產最多的地方，當年香蕉外銷日本時非常熱鬧，有電影院、旅館及大飯店，像是「金山」一樣，此外溪洲在選舉時也非常支持（民進黨），專程來感謝鄉親支持及祈福。