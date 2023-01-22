快訊

賀新年遇驚魂！洛杉磯槍擊案釀多人死傷 現場疑似有人持機關槍

參戰2024總統大選？郭台銘曝「問過了」：讓神明來做決定

初一走春 南橫車多順暢、乘渡輪往旗津人數破萬

中央社／ 高雄22日電
農曆大年初一，22日從鼓山輪渡站搭船前往旗津的旅客，累積至下午3時許已超過1萬人，高雄市輪船公司表示，預計到晚間6時左右，都持續會有不少民眾搭船前往旗津。圖／中央社（高雄市輪船公司提供）
農曆大年初一，22日從鼓山輪渡站搭船前往旗津的旅客，累積至下午3時許已超過1萬人，高雄市輪船公司表示，預計到晚間6時左右，都持續會有不少民眾搭船前往旗津。圖／中央社（高雄市輪船公司提供）

大年初一湧現走春潮，南橫今天上午每小時約有500台車輛進出，車雖多但整體車流順暢。累計到下午3時多，搭乘渡輪從高雄鼓山輪渡站前往旗津的人數也已破萬。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉今天接受中央社記者電訪表示，南橫公路上午車流明顯較平常多，每小時約有500多台。

陳正偉指出，上午在梅山口、啞口等重點路段都有警力駐守，違規情況較少，甲仙、寶來等地區也有車多情況，但整體而言車流相當順暢。

另外，針對前往旗津的人潮情況，高雄市輪船公司告訴中央社記者，從鼓山輪渡站搭船前往旗津的旅客，一般假日累計到下午3時大約有4000人，但今天累積到下午3時多已有超過1萬人；往返鼓山、旗津間的旅客總數有近2萬。

輪船公司說明，因應出遊人潮，今天多調派1艘船進行疏運；上午搭船人潮約自10時30分左右開始湧現，就沒有再斷過。預計到傍晚6時左右，仍持續有不少民眾搭船前往旗津；預估到晚上服務結束，總服務人數可能接近3萬。

農曆大年初一各地湧現走春潮，高雄鼓山輪渡站22日自上午10時30分左右就開始湧現搭船人潮，累計至下午3時許，從鼓山搭船往旗津的人數已逾萬。圖／中央社（高雄市輪船公司提供）
農曆大年初一各地湧現走春潮，高雄鼓山輪渡站22日自上午10時30分左右就開始湧現搭船人潮，累計至下午3時許，從鼓山搭船往旗津的人數已逾萬。圖／中央社（高雄市輪船公司提供）

南橫 高雄市

延伸閱讀

拍不停！高雄旗津「星空隧道」：輕鬆漫步海底隧道，閃耀夜空超浪漫

點亮弱勢兒少腳下路 高雄燈塔與家扶基金會合作募款

旗津如同海上「鑽石」 駁二加魚市場過年好好玩

麵包控必嚐！高雄旗津日式烘焙屋 「櫻花蝦鹽可頌」結合當地海味充滿特色

相關新聞

陳其邁大年初一高雄走春祈福 巧遇北市美女議員

高雄市長陳其邁大年初一沿高雄海線廟宇參香祈福，發放民眾兔年紅包，排隊人潮中出現亮點，民進黨籍台北市美女議員吳沛憶和家人到...

初一走春 南橫車多順暢、乘渡輪往旗津人數破萬

大年初一湧現走春潮，南橫今天上午每小時約有500台車輛進出，車雖多但整體車流順暢。累計到下午3時多，搭乘渡輪從高雄鼓山輪...

馬公城隍廟一條街市集春節重啟 陳光復福袋搶手

因COVID-19疫情停辦2年的春節馬公城隍廟一條街市集在大年初一重新開放，加上天氣涼爽，整條塞爆走春人潮，澎湖縣長陳光...

影／陳其邁除夕賀歲嗨玩歌曲拼接 創意行銷高雄

今晚是除夕夜，高雄市長陳其邁在臉書PO上一段「圍爐夜唱」影片，以國、台語夾雜英語三聲帶行銷高雄，同時在談話中巧妙串接天...

【重磅快評】陳其邁讚高雄青年失業率最低 卻被高鐵洩底

今天是除夕，前兩天開始，高鐵南下列車就已一票難求。就在幾天前，高雄市長陳其邁喜不自勝地宣布，根據主計總處的最新統計，高雄...

高雄仁武西營區有5處花海1祕境 走春新據點

高雄賞花走春除遠赴旗山、美濃地區，今年到仁武西營區，也能盡賞繽紛花海，鄰近中山大學仁武校區的西營區占地40公頃，趕在農曆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。