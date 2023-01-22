初一走春 南橫車多順暢、乘渡輪往旗津人數破萬
大年初一湧現走春潮，南橫今天上午每小時約有500台車輛進出，車雖多但整體車流順暢。累計到下午3時多，搭乘渡輪從高雄鼓山輪渡站前往旗津的人數也已破萬。
公路總局甲仙工務段段長陳正偉今天接受中央社記者電訪表示，南橫公路上午車流明顯較平常多，每小時約有500多台。
陳正偉指出，上午在梅山口、啞口等重點路段都有警力駐守，違規情況較少，甲仙、寶來等地區也有車多情況，但整體而言車流相當順暢。
另外，針對前往旗津的人潮情況，高雄市輪船公司告訴中央社記者，從鼓山輪渡站搭船前往旗津的旅客，一般假日累計到下午3時大約有4000人，但今天累積到下午3時多已有超過1萬人；往返鼓山、旗津間的旅客總數有近2萬。
輪船公司說明，因應出遊人潮，今天多調派1艘船進行疏運；上午搭船人潮約自10時30分左右開始湧現，就沒有再斷過。預計到傍晚6時左右，仍持續有不少民眾搭船前往旗津；預估到晚上服務結束，總服務人數可能接近3萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言