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陳其邁大年初一高雄走春祈福 巧遇北市美女議員
高雄市長陳其邁大年初一沿高雄海線廟宇參香祈福，發放民眾兔年紅包，排隊人潮中出現亮點，民進黨籍台北市美女議員吳沛憶和家人到高雄走春，巧遇前黨主席發紅包，趁機排隊領取，讓陳其邁當場驚喜不已，2人合照分享年節祝福。
高市長陳其邁今在大年初一上午，先後前往茄萣區下茄萣金鑾宮、茄萣區頂茄萣賜福宮、永安新港宮、彌陀彌壽宮參拜祈福，並發送民眾過年開運小紅包。
由於不少民眾，搶在大年初一拜拜祈求一年好運和平安，廟宇前出現參香人潮，有民眾看到市長陳其邁出現，爭相排隊領兔年紅包，和陳相互擊掌，一手比勝利「V」，象徵兔年行大運。
人潮隊伍中，出現美麗亮點，原來是民進黨籍台北市議員吳沛憶，趁年節時分，帶家人到高雄廟宇參香，得知前主席、高雄市長陳其邁在現場發放紅包，悄悄地排在隊伍中，給陳其邁一個驚喜，2人合影分享兔年祝福。
隊伍中，也有不少民眾帶愛犬前往參香，一名男性民眾抱著愛犬搶著和陳其邁合影，但愛犬一股腦伸舌頭似乎想「舌吻」陳其邁，只見陳淡定微笑，留下有趣鏡頭。
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