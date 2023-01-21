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「我剛殺了4個人…」除夕夜男子持雙刀 醉闖鄰居家砍人

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影／陳其邁除夕賀歲嗨玩歌曲拼接 創意行銷高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁除夕賀歲，大玩歌曲拼接哏，巧妙行銷高雄及即將迎來的多場演唱會商機。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁除夕賀歲，大玩歌曲拼接哏，巧妙行銷高雄及即將迎來的多場演唱會商機。記者王昭月／翻攝

今晚是除夕夜，高雄市長陳其邁在臉書PO上一段「圍爐夜唱」影片，以國、台語夾雜英語三聲帶行銷高雄，同時在談話中巧妙串接天后阿妹張惠妹、天團五月天、韓國女團BLACKPINK及新好男孩、西城男孩的招牌曲名及歌詞，另類的賀歲辭拉近年輕世代的距離，展現全新的「邁氏風格」。

陳其邁除夕賀歲的裝扮是一貫常穿的藍襯衫搭卡其褲，造型偏年輕的校園風格。今晚開講時他以「三聲道」輪番上陣，開宗明義即向廣大民眾招手，指今年春節有10天連假，還在等什麼，趕快來高雄玩。

接著借用阿妹「三天三夜」及五月天「派對動物」歌詞，指在高雄「一點都不會累，我還要再嗨三天三夜」，「大家一起party party all night」。

他說，高雄有很多演唱會輪番登場，商機無限，已經準備好迎接人潮，此時再引用五月天「倔強」及韓國女團BLACKPINK等招牌歌，邀大家「一起在風中大聲的唱這一次，為自己瘋狂」，「How you like that」。

陳其邁更邀大家大年初五來高雄逛逛蓮潭燈會，ㄇㄚˊ幾兔in my area，濃濃台灣味，I want it that way。賞花海，逛夜市，體驗山海河港的魅力。「高雄人的熱情，世界攏在看，世界攏在聽，最終他請大家不用寫信告訴他，他很清楚，今天高雄的海是什麼顏色。短短一段話，把五月天的「倔強」，阿妹的「聽海」，都融入其中。

最後陳其邁祝大家鴻兔吉祥，也不忘撂英語，兔 see you once again ，最末還比個愛心手勢，以西城男孩的名曲My love做結語，創意哏用很凶。

陳其邁 除夕夜

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