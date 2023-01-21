歐亞水獺變身兔子 金門機場圓環迎春萌樣破表

中央社／ 金門縣21日電

迎接兔年到來，金門縣政府與縣林務所在全島各重要地點，點亮年節氣氛。尤其搭機返鄉民眾經過尚義機場圓環時，都被扮成兔子的歐亞水獺地景裝置調皮模樣逗樂，直呼可愛。

金門縣林務所今天發布新聞指出，近日以來，所內營造團隊深入各鄉鎮，以在地空間背景與文化為基礎，結合「金兔迎新春X幸福兔給力」的主軸，在各鄉鎮打造出不一樣的地景裝置，增添年節氣氛。

林務所長鐘立偉說，不少民眾反映，搭機回金門時，出尚義機場經過圓環時，總是會為裝扮成兔子的水獺調皮模樣給逗樂，彷彿水獺迫不及待歡喜迎接著每位來到金門過節的鄉親或旅客。鐘立偉說明，水獺兔抓著酒甕設計成的紅蘿蔔，帶有拔得頭籌寓意，祝福大家兔年運勢一飛沖天，分享來年好運與福氣的意象。

鐘立偉表示，金城車站圓環營造成動物平日玩樂場景；東門圓環的兔子開心跑跳碰，讓過往行人看了，心也跟著飛揚。山外車站學區的「兔（突）飛猛進」，要祝福學子「錢兔（前途）似錦；頂堡圓環福兔鎮守，祈求鄉親行車出入平安；金沙鎮信義路風獅爺扮裝成兔子，風箏隨風吹起，鎮守地區，迎接一整年好運氣。烈嶼鄉大橋端的風雞及玉兔，喜迎每個回鄉過年的鄉親。

林務所表示，道路節點營造兔年節點氣氛，意象充滿生態與文化意涵；玉兔與本地生態水獺、金龜、螢火蟲等野生動物一起同樂迎新春，在濃厚年節氣氛宛如一場兔年派對。其中，大型紅蘿蔔好彩頭高2.5公尺，是以金門高粱酒甕為基礎繪製妝點，別具巧思。

水獺 金門 兔年

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