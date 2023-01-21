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「光舞蓮潭」測試畫面絕美 為高雄燈節開了好起頭

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄燈節今年移師蓮池潭舉行，觀光局在小年夜進行「光舞蓮潭」水上燈光測試，畫面絕美。記者王昭月／翻攝
高雄燈節今年移師蓮池潭舉行，觀光局在小年夜進行「光舞蓮潭」水上燈光測試，畫面絕美。記者王昭月／翻攝

高雄燈會首度移師蓮池潭，高市觀光局在小年夜測試「光舞蓮潭」水上燈光，光雕雷射串連龍虎塔、春秋閣五里亭及玄天上帝神像，展現東方宗教信仰的神祕色彩及濃厚台灣年味，為元月26日高雄燈節鋪陳期待感。

高雄燈節進入緊鑼密鼓籌備階段，繼萌兔隊長主燈亮相後，今再公開光舞蓮潭水上燈光「測試版」，預計 1月26日起至2月5日連續11天每天晚上6點30分上演，每15分鐘演出一場，絢麗燈光融合廟宇元素，傳統亦與現代交融，呈現台灣文化多元並蓄的精神。

蓮池潭具有獨特的地景與水岸風貌，也是台灣寺廟密度最高地區，龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝、孔廟享富盛名，CNN曾將蓮池潭列為「愛上高雄10大理由」。

觀光局長高閔琳指出，，蓮池潭畔因亭台樓閣、巨大神像和城牆環繞，又緊鄰鳳山舊縣城北門（拱辰門）、東門（鳳儀門）、南門（啟文門），吸引不少國內外遊客參訪。這次結合光束、雷射及廟宇燈光，同時倒映在環潭小龜山及水面，測試畫面令人驚豔萬分。

高閔琳說，燈節期間，民眾在蓮池潭環潭周邊都可欣賞到「光舞蓮潭」水上燈光展演，其中「蓮潭路」可以超近距離感受視覺燈光的震撼感。

高雄燈節今年移師蓮池潭舉行，觀光局在小年夜進行「光舞蓮潭」水上燈光測試，畫面絕美。記者王昭月／翻攝
高雄燈節今年移師蓮池潭舉行，觀光局在小年夜進行「光舞蓮潭」水上燈光測試，畫面絕美。記者王昭月／翻攝

高閔琳 觀光局 燈會

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