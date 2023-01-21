周春米發千字文向蘇揆感性致謝 網歪樓：還好頭髮沒有忙到掉光

行政院長蘇貞昌「請辭待命」，曾任民進黨2屆不分區立委的屏東縣長周春米，在臉書po出3年多前帶著屏東的建設菜單向蘇揆請益的合照並感性致謝，「回首這幾年。蘇院長為台灣的奉獻，給屏東的建設，千言萬語，感謝再感謝，也援用老縣長的一句話，深深鞠躬謝謝您」；網友也留言感謝老縣長的付出與努力，還有網友看了照片歪樓留言「還好頭髮沒有忙到掉光」。

周春米說，該張照片是蘇院長在2019年回任行政院時，她帶著很多屏東建設菜單去請益，和老縣長留下的合影；2019年是第一任不分區立委的第4年，人生的劇本真的不能偷看，這是自年少，大學畢業，任職法官，到擔任立委後，第一次正式和老縣長的合照。

她說，蘇院長是1981至1989年屏東選出的省議員，擔任省議員最為人津津樂道的，就是服務處的服務盛況，鄉親抽取號碼牌，每周靜候親自服務，因服務口碑甚佳，成為鄉親舉起大拇指稱讚的偶像；1990年當選縣長，因父親是該屆的縣議員，曾以議員寶眷身分和老縣長有數面之緣；從父親口中，知道當時的蘇縣長是多麽的為屏東打拼，可惜披星戴月的努力，敵不過一顆大石頭的謠言，沒有連任成功，縱使司法最後還給清白，但很多都事過境遷了。

2019年她在立法院和老縣長正式相遇，老縣長以他豐富的政治歷練，給她很多的關懷和支持； 記得第一次拿屏東縣國中小學老舊廁所改善名單（約1.2億預算）向老縣長請託，老縣長以他多年專職阿公的經驗，體認到同學們視上廁所為畏途，立刻拍板全國老舊廁所的改善專案，屏東近70間國中小老舊廁所的改善，也成為她從政重要政績；屏東天氣熱，大太陽下運動打球容易中暑，老縣長也了解家鄉情狀，再用專案為屏東20所學校蓋起半戶外球場。

她說，鄉親都知道老縣長很念舊情，常找老朋友聚餐，以前的支持者若有陳情或服務，老縣長總是會將他們的需求牢牢記住，上周回屏東視察新園鄉鹽埔大排的抽水站，也是顧念舊情，念茲在茲要求完成的故鄉建設；民進黨九合一選舉大敗，擔任行政院長的政治責任首當其衝，縱使任內成功守護台灣，經濟成長走在前面，仍不免招致冷酷尖酸批評。蘇院長為利蔡英文總統布展新局，在立法院完成總預算三讀，正式率領全體閣員總辭，無私無我，給屏東的建設，千言萬語，感謝再感謝。