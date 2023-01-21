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影／向前線醫護賀節拜年 陳其邁特別提醒市民這件事

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早視察民生及小港二醫院醫療整備，並向前線醫疫致贈春節慰勞金，感謝辛勞。圖右為民生醫院院長顏家棋。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早視察民生及小港二醫院醫療整備，並向前線醫疫致贈春節慰勞金，感謝辛勞。圖右為民生醫院院長顏家棋。記者王昭月／攝影

今天是除夕，台灣農曆春節的首日，但仍有許多人守在工作崗位不能休假，高雄市長陳其邁今早前往民生及小港兩家市立醫院，向守在醫療最前線的醫護賀節拜年，也對市民提出4項過年提醒，特別呼籲過年也要運動，不能一直吃、一直吃，年後體重上升，身材走樣。

今天起進入台灣的農曆過年，陳其邁提出4項提醒，他指寒流在大年初二可能會到，有高血壓及慢性病史的長輩要特別注意溫差變化，出門多穿衣，也不要太早下床。其次市民出外盡量避開車流高峰，以免塞車。除此，居家要小心火燭，過年期間也要多運動，不要一直吃不停，年後體重上升。

新冠肺炎肆虐，醫護、防疫人員連續三年犧牲與家人團聚的時光，堅守第一線崗位捍衛市民健康。隨邊境解封，醫療整備工作仍不可輕忽，高市府對此在春節期間，發放守在急性呼吸道疾病專診崗位的醫護人員，每人每班2000元、同期間值勤的防疫人員也發給每人每班1000元慰問金，感謝辛勞。

市長陳其邁今早由衛生局長黃志中、副局長潘炤穎陪同視察民生醫院及小港醫院整備情形，並向守在醫療最前線的醫護拜年，說聲「辛苦了」。陳其邁說，在專責病房及支援防疫工作的同仁都很辛苦，因此今年過年期間特別增加防疫津貼，發給各局處防疫人員及醫院專責病房醫護，表達感謝。發放對象包括專診、呼吸道門診的工作人員及防疫人員

衛生局副局長潘炤穎說，今年春節長達10天，高市在醫療整備部分，高市25家家急救醫院在過年前3周即要求開設上呼吸道專診，因應可能壅塞的就醫人潮，成人或幼兒就醫檢傷分類在三級以下，即分流到專責醫院，以有效紓解急診可能的壅塞。包括市立民生及小港兩家專責醫院，約可增加200床病床待用，高市空床率約4成。

陳其邁 衛生局

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